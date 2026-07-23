Der auf Beleuchtung spezialisierte Anbieter Yeelight stellt sein Produktportfolio auf Matter um. In diesem Zug ist nun auch der Smarthome Hub E1 von Yeelight in Deutschland erhältlich. Das Gerät fungiert zugleich als Matter-Controller und Thread Border Router für bis zu 150 Geräte von Yeelight und anderen Herstellern.

Mit einem Standardpreis von 58,99 Euro ist der Yeelight E1 bereits eine interessante Option für Nutzer, die ihr Smarthome-Netzwerk um einen Matter-Controller und Thread Border Router erweitern möchten. Besonders attraktiv erscheinen derzeit jedoch die auf Amazon angebotenen Starter-Pakete von Yeelight. Dabei ist der E1 zusammen mit einem Beleuchtungsprodukt des Herstellers bereits ab 37,98 Euro erhältlich und damit rund 20 Euro günstiger als beim Einzelkauf.

Starter-Pakete mit Preisvorteil

Die folgenden Angebote sind derzeit auf Amazon gelistet:

Matter für Apple Home und Alexa

In Verbindung mit dem Smarthome Hub E1 von Yeelight lassen sich die Lampen und LED-Streifen über Matter zu Smarthome-Systemen wie Apple Home oder Amazon Alexa hinzufügen. Wie bei Beleuchtungsprodukten anderer Hersteller beschränkt sich die Lichtsteuerung von Matter-Produkten in Apple Home weitgehend auf Funktionen wie Ein/Aus, Helligkeit und die Farbwahl. Die Yeelight-App bietet darüber hinaus unter anderem mehr als 20 animierte Lichtszenen.

Der Hub E1 ist 80 × 80 × 25 mm groß und lässt sich über WLAN oder Ethernet ins Hausnetz einbinden. Das Gerät unterstützt Matter-kompatible Produkte anderer Hersteller und kann Automationen vollständig lokal ausführen.