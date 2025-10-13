iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 356 Artikel

Wasser kann ins Gehäuse eindringen

Rückruf für die Matter-Außensteckdose von Hama
Im Sommer haben wir darüber berichtet, dass auch der deutsche Anbieter Hama den Matter-Standard aufgegriffen und in erste Produkte integriert hat. Darunter war auch eine preislich attraktive Schaltsteckdose für den Außenbereich. Aufgrund von Qualitätsproblemen hat Hama nun allerdings einen freiwilligen Rückruf für dieses Zubehör eingeleitet.

Falls ihr die Steckdose besitzt, solltet ihr darüber zumindest informiert sein. Eine Verwendung im Freien ist aus Sicherheitsgründen nicht zu empfehlen. Hama zufolge wurden im Zuge interner Prüfungen vereinzelt Haarrisse am äußeren Gehäuse der Outdoor WLAN-Steckdose festgestellt.

Hama Matter Steckdose

Die Beschädigungen treten offenbar infolge eines Alterungsprozesses des für die Außenhülle verwendeten Kunststoffs auf und waren laut Hersteller zuvor nicht erkennbar. Über die Risse könne unter Umständen Feuchtigkeit eindringen, was zu einer Funktionsstörung oder in seltenen Fällen auch zu einem Sicherheitsrisiko führen könnte.

Hama betont, dass es sich bei dem Rückruf um eine reine Vorsichtsmaßnahme handelt. Das Unternehmen habe sich aus Verantwortung gegenüber seinen Kunden und im Sinne höchster Sicherheitsstandards für diesen Schritt entschieden.

Alle Versionen der Steckdose betroffen

Der Rückruf betrifft die Artikelnummern 00176627, 00176655, 00176656, 00176657 und 00176938 und damit fünf Varianten der Steckdose. Hama hat die Geräte unter anderem mit und ohne integriertem Stromverbrauchsmesser sowie teilweise auch im Set mit anderen Geräten angeboten. Die betroffenen Modelle wurden bereits aus dem Handel genommen.

Hama Rueckruf

Der Hersteller teilt mit, dass er aktuell kein Ersatzgerät zum Austausch bereitstellen kann. Kunden können das Gerät unter Vorlage ihres Kaufbelegs bei dem Händler zurückgeben, bei dem es gekauft wurde, um sich den Kaufpreis erstatten zu lassen. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, sich direkt an den Support von Hama zu wenden. Ausführliche Informationen zu der Rückrufaktion finden sich hier:

Uns ist nicht bekannt, ob Hama das betroffene Gerät durch eine überarbeitete Version ersetzt oder die Steckdose komplett vom Markt nimmt.

Danke Toni

13. Okt. 2025 um 11:07 Uhr


  • Na super, hab leider keinen Beleg mehr. Damit muss ich sie wohl entsorgen.

  • Hab auch den scheinbar Dreck. Was ist eine gute und sichere Alternative?

  • HutchinsonHatch

    Off topic: Kennt jemand einen Onlinehändler der bewusst auf Lieferungen aus China verzichtet oder es zumindest kenntlich macht?

  • Warum wird das nicht getest vorher.??? Oder vielleicht merkt es keiner wie beim Dieselskandal!!!!

