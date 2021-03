Pitaka stellt Apple-Watch-Armband aus Kohlenstoff vor

Mit einem aus Carbon gefertigten Armband für die Apple Watch präsentiert der Zubehöranbieter Pitaka eine exklusive Alternative zu den Standard-Armbändern für die Apple-Uhr.

Das neue Zubehör ist ähnlich wie Apples Gliederarmband aufgebaut, besteht aber zu 100 Prozent aus Kohlenstoff und ist dem Hersteller zufolge mit allen Apple-Watch-Modellen kompatibel. Als Verschluss kommt ein patentiertes Magnetsystem zum Einsatz. Die Länge des Armbands lässt sich wie bei anderen Gliederarmbändern auch durch Entfernen einzelner Teile anpassen, das benötigte Werkzeug wird mitgeliefert. Die maximale länge ohne Apple Watch wird mit 90 Millimetern angegeben.

Pitaka bietet das Armband in den Varianten „Modern“ und „Retro“ an. Die beiden Designs unterscheiden sich durch eine teils stärkere Akzentuierung der einzelnen Glieder. Durch den unterschiedlichen Aufbau bedingt besteht die Modern-Variante aus 20 und die Retro-Version aus nur 16 Gliedern. Das Gewicht liegt in beiden Fällen unter 33 Gramm.

Ein Euro-Preis sowie konkrete Infos zum hiesigen Marktstart liegen uns noch nicht vor, beim Hersteller selbst lässt sich das neue Armband für 89 Dollar bestellen.

Pitaka hat sich auf das Angebot von aus Kohlenstoff gefertigtem Zubehör spezialisiert. Zuletzt hatten wir die iPhone-Hülle MagEZ Case des Herstellers vorgestellt.