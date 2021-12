PiP Doc: App schiebt Timer, PDFs und Fotos als Bild ins Bild

Hier bewirbt sich PiP Doc als mögliche Lösung und bietet euch die Auswahl eines oder mehrerer Fotos, eines Videos oder eines PDF-Dokuments an. Habt ihr dieses gewählt generiert PiP Doc eine unendlich laufende Videoschleife, die das PDF oder die Foto-Datei als Video darstellt und per Knopfdruck in die Bild-in-Bild-Ansicht geschubst werden kann.

Doch wie bekommt mal ein Foto oder sogar ein mehrseitiges PDFs in die Bild-in-Bild-Darstellung, etwa weil Inhalte des Dokumentes in ein Formular eingetragen werden oder, aus welchen Gründen auch immer, gleichzeitig mit einer anderen App auf dem iPhone-Display angezeigt werden sollen?

Die iPhone-Applikation PiP Doc bedient sich eines kleinen Tricks, um ausgewählte Videos, Fotos und PDF-Dateien in der Bild-in-Bild-Darstellung des iPhones einzublenden und kann diese so über den restlichen Bildschirminhalt legen.

