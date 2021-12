TouchRetouch in Version 5: App entfernt störende Foto-Inhalte

Die im Juni 2010 erstveröffentlichte Fotobearbeitung TouchRetouch liegt 11 Jahre nach ihrem App-Store-Debüt jetzt in Version 5.0 vor und setzt konsequent weiter fort, was bereits damals als Kernaufgabe der Anwendung hervorgehoben wurde.

TouchRetouch entfernt störende Objekte und Artefakte von euren Fotos und benötigt dafür keine präzisen Eingabegeräte und keinen Maus-Cursor, sondern kommt auch mit ganz normalen Fingerkuppen zurecht.

Neu Heuristiken für Zäune und Linien

Mit diesen wählt ihr in den zu bearbeitenden Schnappschüssen all jene Stellen aus, in denen ungünstig platzierte Inhalte vom eigentlichen Bildmotiv ablenken. Sind die entsprechenden Stellen markiert, versuchen schlaue Algorithmen hier den Bereich automatisch mit benachbarten Farben, Texturen und Inhalten zu füllen und liefern so mal bessere und mal schlechtere Ergebnisse ab, die ganz stark von eurem Ausgangsmotiv abhängen.

Neu in der jüngsten Version der für iPhone und iPad verfügbaren Applikation sind Heuristiken, die das Bild durchtrennende Linien, Gitter und Zäune automatisch erkennen und so deutlich zügiger entfernen sollen. Auf der Webseite der Macher könnt ihr zahlreiche Beispiele sichten, die die Arbeit der TouchRetouch-App in solchen Fällen demonstrieren.

Ansonsten empfehlen wir euch einen Blick auf die die offiziellen Update-Notizen des nur 60 Megabyte kleinen Grafik-Werkzeuges, in deren Verlauf viele Änderungen zur Vorgänger-Version beschrieben werden.

Kostenloses Update für Bestandskunden

Die verantwortlichen Entwickler der in Berlin beheimateten ADVA Soft GmbH versprechen auf Abonnements, Werbung und In-App-Käufe zu verzichten und setzen auf einen einmaligen Kaufpreis in Höhe von 3,99 Euro.

Anwender die TouchRetouch 2010 für 79 Cent gekauft haben, können die jetzt verfügbare Version 5.0 als kostenloses Update laden und nutzen.