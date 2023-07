HomeKit-Steckdose kostet für „ausgewählte Kunden“ nur 5 Euro

Auch mit HomeKit kompatible Steckdosenleisten gibt es momentan wieder vergleichsweise günstig. Bei der 3-fach-Steckdosenleiste von Refoss könnt ihr per Gutschein 10 Euro abziehen und kommt so auf einen Endpreis von 31,99 Euro. Unter diesem Link gibt es ein offenbar gleiches Modell dank 7-Euro-Coupon sogar nochmal fast einen Euro billiger für 31,02 Euro. Bei diesen Preisen kann man wohl auch damit leben, dass die zusätzlichen USB-Anschlüsse ausschließlich USB-A unterstützen. Als einzige mit (lediglich einem) USB-C-Anschluss ausgestattete Mehrfachsteckdose ist und die für 40 Euro erhältliche TP-Link Tapo P300 bekannt.

