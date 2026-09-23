Snapdragon 8 Elite Gen 6
5 GHz und 2 Nanometer: Qualcomm greift Apples A20 Pro an
Wenige Wochen nach Apples A20 Pro stellt Qualcomm die nächste Generation seiner Smartphone-Prozessoren vor. Der Snapdragon 8 Elite Gen 6 und Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 werden erstmals im 2-Nanometer-Verfahren gefertigt und treten damit technologisch auf derselben Fertigungsstufe wie Apples neuer Spitzenchip an.
Qualcomm setzt bei beiden Varianten auf seine Oryon-CPU. Zwei Prime-Kerne erreichen bis zu 5 GHz, sechs weitere Performance-Kerne bis zu 4 GHz. Damit durchbricht Qualcomm nach eigenen Angaben erstmals bei einem Smartphone-Prozessor die Marke von 5 GHz. Auch Modem, Speicherunterstützung und wesentliche Funkfunktionen teilen sich beide Chips.
Beim ebenfalls in 2 Nanometern gefertigten A20 Pro des iPhone 18 Pro spricht Apple seinerseits von bis zu 20 Prozent mehr CPU- und 40 Prozent mehr GPU-Leistung gegenüber dem Vorgänger. Direkte unabhängige Vergleiche mit Qualcomms neuen Chips stehen noch aus.
Extreme legt bei Grafik und Video nach
Die Unterschiede zwischen den beiden Snapdragon-Versionen fallen kleiner aus, als der Name vermuten lässt. Die Extreme-Ausführung bekommt zusätzliche Matrix-Kerne in der Adreno-GPU, mehr Speicher für KI-Berechnungen und Qualcomms „Neural Fusion“. Der Hersteller verspricht gegenüber der Vorgängergeneration 13 Prozent mehr CPU-Leistung, bis zu 44 Prozent mehr GPU-Performance und eine 35 Prozent schnellere NPU.
Auch die Kamera hebt die Extreme-Version ab. Sie unterstützt Videoaufnahmen mit bis zu 8K bei 60 Bildern pro Sekunde oder 4K mit 240 Bildern pro Sekunde sowie den professionellen APV-Codec. Qualcomm will damit verstärkt Videofilmer und Spieler ansprechen.
Motorola macht den Anfang
Als eines der ersten Geräte mit dem Extreme-Chip wurde bereits das Motorola Signature 27 angekündigt. Das neue Spitzenmodell kombiniert den Prozessor unter anderem mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera von Sony und einer Periskopkamera mit 200 Megapixeln. Motorola verspricht sieben große Android-Updates und arbeitet beim Audiosystem erstmals mit Bang & Olufsen zusammen.
Auch Honor, OnePlus, Oppo, Redmi, Vivo und Xiaomi haben Geräte mit den neuen Snapdragon-Prozessoren angekündigt. Die ersten Modelle sollen in den kommenden Wochen erscheinen. Dann dürfte sich auch zeigen, wie sich Qualcomms 2-nm-Generation im direkten Vergleich mit Apples A20 Pro schlägt.
Wer fertigt den Chip? Die Kompetenz hat doch nur TSMC oder? Da werden doch sicher wieder zig Patente gegenseitig verletzt…
Ja, Apples M6 und A20 Pro, MediaTek Dimensity 9600 Pro und die neuen Snapdragon Elite (Extreme) werden alle bei TSMC gefertigt. Ab 2027 nimmt zudem Nvidia den Großteil der 2nm Kapazitäten bei TSMC ein.
Schön das Apple mehr Konkurrenz bekommt!
Wichtigste Info fehlt aber:
Wie viel Watt Verbrauch um die Leistung zu erreichen?
Hier geht es doch nur noch Benchmark-Ergebnisse. Die aktuellen Top Smartphones haben alle Leistung satt. Der normale User weiß mit der enormen Leistung eh nichts anzufangen und bemerkt auch kein Unterschied mehr.
Der Benchmark ist eine Sache. Entscheidend ist, wie die Hardware mit dem OS funktioniert.