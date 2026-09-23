5 GHz und 2 Nanometer: Qualcomm greift Apples A20 Pro an

Wenige Wochen nach Apples A20 Pro stellt Qualcomm die nächste Generation seiner Smartphone-Prozessoren vor. Der Snapdragon 8 Elite Gen 6 und Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 werden erstmals im 2-Nanometer-Verfahren gefertigt und treten damit technologisch auf derselben Fertigungsstufe wie Apples neuer Spitzenchip an.

Qualcomm setzt bei beiden Varianten auf seine Oryon-CPU. Zwei Prime-Kerne erreichen bis zu 5 GHz, sechs weitere Performance-Kerne bis zu 4 GHz. Damit durchbricht Qualcomm nach eigenen Angaben erstmals bei einem Smartphone-Prozessor die Marke von 5 GHz. Auch Modem, Speicherunterstützung und wesentliche Funkfunktionen teilen sich beide Chips.

Beim ebenfalls in 2 Nanometern gefertigten A20 Pro des iPhone 18 Pro spricht Apple seinerseits von bis zu 20 Prozent mehr CPU- und 40 Prozent mehr GPU-Leistung gegenüber dem Vorgänger. Direkte unabhängige Vergleiche mit Qualcomms neuen Chips stehen noch aus.

Extreme legt bei Grafik und Video nach

Die Unterschiede zwischen den beiden Snapdragon-Versionen fallen kleiner aus, als der Name vermuten lässt. Die Extreme-Ausführung bekommt zusätzliche Matrix-Kerne in der Adreno-GPU, mehr Speicher für KI-Berechnungen und Qualcomms „Neural Fusion“. Der Hersteller verspricht gegenüber der Vorgängergeneration 13 Prozent mehr CPU-Leistung, bis zu 44 Prozent mehr GPU-Performance und eine 35 Prozent schnellere NPU.

Auch die Kamera hebt die Extreme-Version ab. Sie unterstützt Videoaufnahmen mit bis zu 8K bei 60 Bildern pro Sekunde oder 4K mit 240 Bildern pro Sekunde sowie den professionellen APV-Codec. Qualcomm will damit verstärkt Videofilmer und Spieler ansprechen.

Motorola macht den Anfang

Als eines der ersten Geräte mit dem Extreme-Chip wurde bereits das Motorola Signature 27 angekündigt. Das neue Spitzenmodell kombiniert den Prozessor unter anderem mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera von Sony und einer Periskopkamera mit 200 Megapixeln. Motorola verspricht sieben große Android-Updates und arbeitet beim Audiosystem erstmals mit Bang & Olufsen zusammen.

Auch Honor, OnePlus, Oppo, Redmi, Vivo und Xiaomi haben Geräte mit den neuen Snapdragon-Prozessoren angekündigt. Die ersten Modelle sollen in den kommenden Wochen erscheinen. Dann dürfte sich auch zeigen, wie sich Qualcomms 2-nm-Generation im direkten Vergleich mit Apples A20 Pro schlägt.