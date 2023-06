Philips Hue Nutzerverwaltung: Jetzt kann man andere Personen einladen

Die in der neuen Version der Philips-Hue-App erstellten Einladungen werden in Form eines Links geteilt, der nur einmal verwendet werden kann und nach 24 Stunden abläuft.

Nachdem sich die ersten Vorboten der Philips-Hue-Nutzerverwaltung bereits im März gezeigt haben, steht die Funktion über die Lichtsteuerungs-App des Systems jetzt tatsächlich in vollem Umfang zur Verfügung. In der neuen Version 4.43.0 kann man nun anderen Nutzern die Möglichkeit erteilen, die Lichter im Haus zu steuern oder auch das komplette Beleuchtungssystem zu administrieren.

Insert

You are going to send email to