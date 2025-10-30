Philips Hue lockert Secure-Abo: Jetzt 24 Stunden Videoaufzeichnung gratis

Philips Hue hat sein Security-Abonnement angepasst. Fortan können Nutzer in begrenztem Umfang auch ohne Bezahlung auf Aufzeichnungen eingebundener Kameras zugreifen. Zuvor war hier zwingend ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Es ist kaum anzunehmen, dass diese Änderungen ohne konkreten Anlass erfolgt. Die Smarthome-Marke Philips Hue, die zum Signify-Konzern gehört und ursprünglich auf Beleuchtung spezialisiert war, hat sich mit der Erweiterung um Sicherheitstechnik auf einen bereits gut abgedeckten und umkämpften Markt gewagt. Es ist anzunehmen, dass insbesondere die Verkaufszahlen der zu Preisen zwischen 150 und 300 Euro erhältlichen Sicherheitskameras von Philips Hue darunter gelitten haben, dass zusätzlich ein Abo erforderlich war um die Geräte vernünftig zu verwenden.

Die neue Abo-Struktur von Philips Hue bezieht nun den Zugriff auf den Aufzeichnungsverlauf auch in die kostenlose Basisstufe der Hue-Secure-Abonnements mit ein. Hier werden allerdings nur die Aufnahmen der jeweils letzten 24 Stunden für den zeitversetzten Zugriff gespeichert.

Unterschiede zwischen Gratis- und Bezahlversion

Wer mehr will, muss entweder 40 Euro im Jahr für die Möglichkeit zum Zugriff auf die vergangenen 30 Tage oder 100 Euro im Jahr für eine Aufbewahrungszeit von 60 Tagen bezahlen. Darüber hinaus stehen Nutzern der kostenpflichtigen Hue-Secure-Abonnements noch verschiedene weitere Funktionen zur Verfügung. Kostenlose Nutzer können weiterhin keine Aktivitätszonen anlegen und auch nicht die KI-Erkennung von Personen, Tieren, Fahrzeugen oder Paketen verwenden.

Auch ein paar allgemeine Smarthome-Funktionen sind nur in Verbindung mit einem kostenpflichtigen Abonnement verfügbar. Dazu zählt die „MotionAware“ genannte Möglichkeit, Lampen als Bewegungssensoren zu verwenden oder automatisch mit Lichtsignalen auf akustische Rauchalarme zu reagieren.

Anzahl der Kameras beachten

Eine Besonderheit der Hue-Secure-Abonnements ist zudem zu beachten: Die für 40 Euro im Jahr erhältliche Basis-Stufe gilt lediglich für eine einzelne Kamera. Wer zwei Hue-Secure-Kameras besitzt, muss also für den vollen Funktionsumfang entweder 80 Euro im Jahr bezahlen oder gleich auf das maximal zehn Kameras umfassende Plus-Abo für 100 Euro pro Jahr setzen.