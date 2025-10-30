Neues Video veröffentlicht
Akkuverbrauch verstehen: Apple erklärt schlechte Laufzeit nach Updates
Bereits im Anschluss an die Veröffentlichung von iOS 26 hat Apple auf den Umstand reagiert, dass Nutzer sich insbesondere nach größeren iOS-Updates oder im Anschluss an das Einrichten eines neuen Geräts über miserable Akkulaufzeiten beschweren. In einem eigens dafür erstellten Support-Dokument wird auf die Tatsache hingewiesen, dass diese Erscheinungen völlig normal sind und durch im Anschluss an das Aufsetzen der Geräte laufende Hintergrundprozesse verursacht werden.
Das Thema scheint für Apple inzwischen mehr Relevanz zu haben, oder der Konzern sieht sich im Zusammenhang mit dem Umstieg auf iOS 26 mit mehr Kundenbeschwerden konfrontiert. Jedenfalls wurde nun auch ein erklärendes Video dazu veröffentlicht.
Hintergrundprozesse nach Updates schuld
Laut Apple kann es nach einem Systemupdate oder beim ersten Einrichten eines neuen iPhones durchaus einige Tage dauern, bis alle im Hintergrund laufenden Prozesse abgeschlossen sind. In dieser Zeit könne der Energieverbrauch deutlich erhöht sein.
Als Nutzer hat man allerdings die Möglichkeit zu prüfen, ob diese Prozesse noch aktiv sind. Wenn dies der Fall ist, wird in den Batterieeinstellungen so lange ein entsprechender Hinweis angezeigt, bis die Optimierung abgeschlossen ist.
Energie sparen durch WLAN und Analysefunktionen
Apple weist zudem darauf hin, dass die Geräte bei einer Verbindung von WLAN-Netzen in der Regel weniger Energie verbrauchen als über das Mobilfunknetz. Wobei vermutlich ohnehin so gut wie alle iPhone-Besitzer WLAN-Verbindungen nutzen, sofern diese verfügbar sind.
Auch die ab dem iPhone 15 vorhandene Funktion „Adaptive Leistung“ kommt in dem Video zur Sprache. Der zugehörige Schalter versteckt sich in den Batterieeinstellungen im Bereich „Strommodus“ und erlaubt es, das iPhone so zu konfigurieren, dass die Batterielaufzeit bei höherer Belastung automatisch verlängert wird. Das Betriebssystem passt hierfür die Geräteleistung in einzelnen Bereichen an, beispielsweise wird die Bildschirmhelligkeit oder die Prozessorleistung für bestimmte Aktivitäten reduziert.
Optional kann man sich per Push-Mitteilung über das Eingreifen dieser Funktion informieren lassen.
Ich hab vielmehr das Problem, dass ich seit ios26 keinen freien Speicherplatz mehr hab und „System Data“ rund 50GB verbraucht. Was quasi die Hälfte des Platzes sind. Eigentlich sollten das ja temporäre, Cache und log Dateien sein, die bei Bedarf automatisch gelöscht werden. Aber bei mir wächst der Speicherbedarf kontinuierlich.
Die Tipps mit dem Umstellen der Zeot in die Zukunft und dann wieder zurück um einen cleanup anzustoßen haben auch nicht geholfen.
Hat noch wer Tipps?
Wie viel Speicher hast du noch frei? Was passiert wenn du eine App laden willst, die größer ist als dein freier Speicherplatz?
1-2 GB.
Schon bei Updates sagt das Telefon oft, dass kein Platz mehr da ist und leitet mich in die Speicherverwaltung, wo ich das offloading einschalten kann etc.
Ich hatte genau das gleiche Problem, ich hatte auch bei Apple einen Support Call aufgegeben und so weiter. Alles hat nichts genützt. Ich musste tatsächlich das Gerät zurücksetzen und vom Back-up neu installieren. Dann war der entsprechend Speicherbedarf geringer. Apple weiß leider selber nicht, was da passiert. Das ist eigentlich schon ziemlich ärgerlich, denn beim neu aufsetzen mit Back-up, muss man wieder die ganzen Banking Apps und so weiter neu initialisieren und auf Initialisierung Briefe warten und so weiter. Also wie gesagt, am besten, am Mac eine Sicherung, verschlüsselt, zu machen, Gerät zurücksetzen und die Sicherung einspielen.
Braucht man die neue Initialisierung der Banking Apps mit der verschlüsselten Mac Sicherung nicht? Kann man sich das damit sparen? Das ist nämlich der einzige Grund was mich aufhält mein 16 Pro Max neu zu installieren.
Man kann doch heutzutage das auch wieder online neu aufsetzen. Sowohl die Banking App als auch pushTAN App Briefe sind unnötig.
Geht alles Online.
dkb geht Nicht online
Das kommt leider stark auf die Bank drauf an…
Man kann doch ein zweites Gerät mit der Banking App bespielen und über das online Banking autorisieren.
Dann das erste erhöht zurücksetzen, neu aufsetzen und mit dem zweigerät die Banking App wieder auf Gerät 1 bringen.
Dann von Gerät zwei wieder löschen. Voila
Wenn man zwei Geräte zur Verfügung hat dann ja…
Das hatte ich auch und habe ich immer noch.
Es sind aber nicht 50 GB, sondern das System setzt sich langsam damit zu, bis sämtlicher freier Speicher verbraucht ist. WhatsApp startet dann nicht mehr und es können keine Fotos mehr aufgenommen werden. Tabgruppen verschwinden einfach aus Safari.
Ich hab das Gerät nach viel hin und her mit dem Apple Support zurückgesetzt und aus dem iCloud-Backup wiederhergestellt, aber ich beobachte, dass es sich wieder zusetzt. Anfangs hatte ich 13 GB Systemdaten, dann 17 … gestern 44 und heute schon 49.
Also werde ich das bald nochmal machen dürfen. Meine Hoffnung ist, dass bis dahin ein Update rauskommt, das das Problem löst.
Also wenn, dann probiere es aus einem verschlüsselten lokalen Backup.
Und die anderen: Behaltet ihr das im Auge? Steigt die Zahl bei euch nicht von Tag zu Tag?
Ich habe irgendwann mal gelesen, dass es in Teilen auch mit Backups zusammenhängt. Wenn du längere Zeit keine Datensicherungen ausführst, legt das System Sicherungen an. Je länger kein Datensicherung = desto größer der Speicherbedarf von System data.
Falls du also iCloud Backup nicht nutzt, starte eine lokale Sicherung und schau mal wie sich die freie Kapazität entwickelt. Mit iCloud Backup kann es auch helfen, das Backup zu deaktivieren, neustart durchführen, Backup reaktivieren
Das neue Update ist mit Abstand das schlechteste Update das ich mitbekommen habe
Screen hängt sich die ganze Zeit auf, zb beim aktivieren der adaptiven Leistung.
Batterie hält hab so lang… alles zum k****
Junge.. setz dein iPhone mal zurück und fang von vonre an, ohne Backup..
Von solchen Problemen habe ich noch nicht gehört..
Alternative Ruf beim Apple Support an, die können das ebenfalls prüfen und dann wirst du vermutlich genau diesen Hinweis bekommen.
Vor ein paar Jahren hätte ich dir recht gegeben mit dem neu aufsetzen aber…
Apple hat doch gewollt das man weg vom Rechner kommt um mehr Geld zu verdienen weil viele iTunes nicht wollten oder konnten. Es gab auch Kabel gebunden schon immer Probleme mit Updates nur ging es mit iTunes besser zu beheben. Nun müssen sie auch die Möglichkeit geben sowas problemlos zu lösen . Ich wäre zb. dafür jedem soviel cloud Speicher zu gewähren wie die GB des Telefon sind. Dann könnte man vor jedem Update ein Backup machen und gut ist. Das nach einem Update das Gerät ein wenig Brauch um sich zu fangen ist ok aber solche Probleme dürfen nicht sein .
Ein Versuch vorher, wäre auch ein Recovery über iTunes und die Daten zu übernehmen. Habe ich beim iPhone meiner Frau durchgeführt, weil dort immer bei SystemDienste/Allgemein mehrere GB (teilweise 10GB) an Daten durchgingen und ihr Datenvolumen dann immer weg war.
Es scheint so zu sein, dass diese Reinstallation wirklich geholfen hat.
Praktisch folgendes vorgehen:
Den Wiederherstellungsmodus aktiviert man wie im Apple Artikel „Update oder Wiederherstellung des iPhone“ beschrieben
In iTunes dann unbedingt „Update“ auswählen, NICHT „Wiederherstellen“, sonst droht Datenverlust.
Junge, das löst das Problem auch nicht.
Tatsächlich ist iOS 26 das erste iOS, das bei mir massive Probleme verursacht. Trotz komplettem Reset kommen sporadisch neue Fehler dazu. Momentan ist es zum Beispiel Glücksache, ob die Navigation funktioniert oder ob mein GPS-Signal „abstürzt“.
Bald sollte iOS 26.1 erscheinen. Bei meinem Kumpel hat es viele Fehler behoben. Ich hatte bisher nie Probleme mit iOS 26.
In der Tat habe ich auch seit dem Update eingefrorene Screens. Beim Entsperren oder auch beim Öffnen der Lamera.
Kann dir nur zustimmen. Bei mir hat das neu aufsetzten nichts gebracht.
Und das neu aufsetzten kann ja nicht die Regel sein bei iOS
Abgesehen von dem Speicherthema läuft iOS 26 für mich auf allen Geräten ziemlich klaglos. Und ich bin heuer ausnahmsweise seit der .0 dabei.
iOS 26.1 RC und bereits die Beta 4 haben bei meinem 16 Pro Max den Akkuverbrauch bereits wieder etwas verbessert. Aber die Standby Zeit ist immer noch schlechter als unter iOS 18.
Zudem ist diese Battery Usage Übersicht so unfassbar schlecht geworden, dass man jetzt gar nichts mehr analysieren kann.
Man kann gar nicht mehr erkennen welche App zu welcher Stunde wie viel Akku verbraucht. Man sieht nur noch die Gesamt Tagesübersicht. Das ist so dumm. Ich sehe nur noch welche App wie viel Prozent gebraucht hat, das sogar auch noch unfassbar falsch berechnet und angezeigt wird. Welche App hat zwischen 12-15 Uhr Strom gezogen? was war dort besonders im Hintergrund aktiv? keine Chance mehr das nachzuvollziehen, was unter iOS 18 noch sehr gut ging und visualisiert wurde.
iOS 26 ist ein katastrophaler Rückschritt dahingehend.
Das ist mir auch aufgefallen , besonders beim iPad nervt das . iPhone Air bis auf wenige grafische Fehler soweit ok . Sollte der Akku mit 26.1 besser werden würde ich mein vorheriges Pro kein Stück mehr vermissen , komme mit dem Air locker über den Tag bis jetzt .
Beim iPad ist es anders , irgendwas zieht Akku und es wird nicht mehr angezeigt was wieviel brauch . Das ist definitiv für mich ein Rückschritt .
Bei mir ist auch die standby Zeit das Problem!
Naja, naja, naja. Glaube denen kein Wort. Bin aktuell bei 18.6.2 und vor diesem Update hat meine Watch 7 locker 2 Tage durchgehalten. Jetzt hält sie gerade mal einen Tag und liegt am Ende des Tages (23-0 Uhr) meist zwischen 35-25%. Ich habe an meinem Nutzerverhalten nichts verändert. So kann man die Kunden auch dazu drängeln neue Geräte zu kaufen.
Hatte ich mit meiner Watch 8 auch. Letztens sogar mal nur 6 Stunden gehalten der Akku.
Habe die Watch einmal entkoppelt und neu gekoppelt. Seit dem komme ich mit always on und LTE gut über den Tag. LTE und always on aus sogar 1,5 Tage.
Ich behaupte einfach mal das die Hardwarekomponenten älterer Geräte nicht für die aktuellen iOS ausgelegt sind. Die müssen immer mehr leisten (Leistung = Energie). Deswegen mache ich mit den iPhones nur noch ein Versionsupdate, keine zwei mehr.
Sogar mein iPhone 16 Pro Max, das vor iOS 26 abends immer noch locker im grünen Bereich war, kommt jetzt tatsächlich auch an seine Grenzen und trotz Nutzung nur für E-Mail usw. ohne Gaming kaum über den Tag. Die Restkapazität hat sich auch gleich nach dem Update um 3% verschlechtert. Das gleiche Spiel wie bei früheren Updates. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt …
Ich komme immer noch locker über 2 Tage und Kapazität steht immer noch auf 100% seit eine Jahr nach 154 Zyklen
Hübsche Erklärung nur ist das Update ja mittlerweile Wochen her. Da sollten die Hintergrundprozesse doch langsam beendet sein? ;-)
;)
Bei meiner Ultra 1 ist der Verbrauch auch sehr stark gestiegen. Wenn ich nicht jeden Tag lade schaffe ich knapp 20 Stunden nicht, das alles nach dem aktuellen iOS .
Setze deine Uhr mal zurück und richte Sie dann aus dem Backup wieder ein. Ich hatte genau das gleiche Problem und mir hat das Zurücksetzen (wie anscheinend auch vielen anderen) tatsächlich geholfen. Meine Ultra 1 schafft jetzt wenigstens wieder 24 Stunden und hat dann noch ca. 30% Restladung (bei einer altersbedingt verbliebenen Akku-Kapazität von 86%) . Vor dem Rücksetzen war bei mir auch nach 18 Stunden Schluss.
Zurücksetzen der Uhr ist ja noch mit relativ wenig Aufwand verbunden, bei dem iPhone tue ich mich da schon schwerer.
Meine Ultra 1 mit 93% Battery Health schafft es locker über 2-3 Tage. Bis auf die prozentuale Schwächung des Akkus könnte ich nicht mal einen Unterschied feststellen. Hält gefühlt noch wie am 1. Tag. Es hat sich sogar verbessert, da nun beim ablegen automatisch der Batteriesparmodus eingeschalten wird. Somit kann ich die Uhr sogar über längere Zeit ablegen und sie verliert nur 15-20 Prozent am Tag.
Also ich habe ein iPhone 15. Die Funktion Strom-Modus kann ich allerdings nicht finden.
Ist das von etwas anderem abhängig?
ab 15pro, das 15er hatte einen cpu von dem 14er und bekommt keine Apple Intelligence Funktionen. Auch kein adaptives laden.
Ich habe das Update seit Release auf dem iPhone installiert und habe aufgrund der Probleme das iPhone auch neu aufgesetzt. Der enorme Akku Verbrauch und die bugs sind weiterhin vorhanden.
Habe seit einigen Versionen am iPad das Problem das in Safari nicht mehr die .com/.de Auswahl erscheint wenn man den Punkt gedrückt hält.
Kann das einer bestätigen oder sollte ich mal neu aufsetzen?
Bei jeder Website händisch .com zu schreiben ist nervig und ging über den Punkt früher wunderbar.
Kann mir nicht vorstellen das die Option entfernt wurde.
Du willst für .com das Gerät neu aufsetzen?? Viel Spaß.
Die Funktion ist seit iPadOS26 buggy, funktioniert mal normal und mal nicht.
Aber sie ist prinzipiell noch da, keine Sorge
Also ich habe das gleiche Problem und warte sehnsüchtig auf das nächste Update.
Da der hohe Akkuverbrauch in den letzten Jahren ganz besonders immer dann aufgefallen ist, wenn es große Updates mit .0 gab, und dieser dann sich merklich mit den .1 updates verbessert, bin ich der Überzeugung, daß da eine ganze Menge Telemetriedaten gesammelt werden, um Apple nachvollziehen zu lassen, welche Funktion die Leute besonders häufig verwenden oder eben nicht verwenden und dergleichen mehr. Daß viele Logdateien gesammelt werden, kann man daran erkennen, wenn man seinen iPhone oder iPad lange Zeit nicht mit dem Computer verbunden hat und es dann doch irgendwann mal wieder tut, der freie Speicher sich nach dem Synchronisieren etwas erhöht. Gleichzeitig verringert sich der freie Speicher auf dem Computer. Es werden also eindeutig Logdateien auf dem Computer überspielt, die er dann später selbstständig an Apple hochlädt. Diese Dateien findet man auch über die Konsole auf dem Mac.
Mein Apple Tv kann man gar nicht an den PC anstecken und hab trotzdem ne Milliarde Spiondateien drin. Kann man zwar händisch löschen, ABER nur jede Datei einzeln und langsam. Nach der zwanzigsten haste keine Lust mehr.
Die sollen das mal mit ihrer eigenen Hardware machen.
Diesmal ist es richtig schlimm, bei meinem 14 pro Max, wäre Mittags schon kein Saft würde ich nicht ständig nachladen
Energiesparen durch WLAN und Analysefunktion? Letzteres finde ich in eurem Text nicht, was hat es damit auf sich?
Nach ein paar Tagen wegen irgendwelcher Prozesse kann ich verstehen, aber das Update ist mittlerweile seit über einen Monat draußen und iOS 26 zieht immer noch gewaltig am Akku.
Sowas hatte ich bei meinen bisherigen iPhones nicht (seit 3GS).
Ich habe das Gefühl, dass es die Ortungsdienste sind, welche vermehrt auf meinen Standort zugreifen. Ich habe die als Test einmal einen Tag ausgeschaltet und der Akkuverbrauch war wie Tag und Nacht.
Ohne Ortung kann das iPhone ja auch nicht wissen, ob es gerade Tag oder Nacht ist. ;)
Meine Watch9Edelstahl verbraucht unterwegs seit ein paar Tagen unwahrscheinlich viel Akku. Hab schon einiges deaktiviert, Apps die nie genutzt werden von der Watch geschmissen … trotzdem nachmittags 22% Akku, sonst hatte ich abends noch um die 40/50 % …
Apple sollte einfach eine kleine „Warnung“ einblenden, bevor man ein neues Update installiert.
Sowas wie:
„Nach Installation dieses Updates wird dein Telefon sehr viel im Hintergrund neu berechnen. Das kann für ein paar Tage zu einem erhöhtem Akku-Verbrauch führen. Anschließend wird der Akku-Verbrauch wieder normal werden.
Möchtest du das Update jetzt starten?“
Das steht tatsächlich nach den Update in den Einstellungen.
Es sollte ein Pop-Up sein, bevor man das Update startet.
Ja, nach dem Update hat iOS etwas mehr Akku verbraucht, was sich aber auch wieder gelegt hat. Was man aber grundsätzlich mal prüfen sollte wenn man eh schon Akkuverbrauchsprobleme hat: viele Pushbenachrichtigungen, Hintergrundaktualisierungen und Ortungsanfrage die immer wieder als Popup auftauchen a la darf die App x den Wert von Frage mich auf beim verwenden ändern und dann später nochmal darf es auf immer geändert werden. Das verbraucht bei mir viel mehr unnötigen Akku. Dort einmal anzusetzen, alles deaktivieren und dann schrittweise nur das wirklich Benötigte einzuschalten hat bei mir sehr viel mehr Akkuressourcen ermöglicht als ich durch die abgeschlossenen Hintergrundprozesse des Updates zurückgewonnen habe…
Adaptive Leistung? Interessante Funktion – wenn der Switch dazu nicht einfrieren würde beim Aktivieren (15 Pro). Hatte ich auch noch nicht (9. iPhone seit 2009).
Bei mir auch! iPhone 16 Pro
Der Schalter bei der Funktion „Adaptive Leistung“ friert bei mir mittlerweile auch ein. Vor ein paar Wochen hat das Ding noch funktioniert, weil ich damit einiges getestet habe. Ich habe ein Video dazu gesehen und damit Mal herumgespielt und da ist der Schalter nicht eingefroren. Merkwürdig. Scheint so, als würde Apple im Hintergrund etwas aktualisieren, ohne ein Update einzuspielen.
