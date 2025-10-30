Akkuverbrauch verstehen: Apple erklärt schlechte Laufzeit nach Updates

Bereits im Anschluss an die Veröffentlichung von iOS 26 hat Apple auf den Umstand reagiert, dass Nutzer sich insbesondere nach größeren iOS-Updates oder im Anschluss an das Einrichten eines neuen Geräts über miserable Akkulaufzeiten beschweren. In einem eigens dafür erstellten Support-Dokument wird auf die Tatsache hingewiesen, dass diese Erscheinungen völlig normal sind und durch im Anschluss an das Aufsetzen der Geräte laufende Hintergrundprozesse verursacht werden.

Das Thema scheint für Apple inzwischen mehr Relevanz zu haben, oder der Konzern sieht sich im Zusammenhang mit dem Umstieg auf iOS 26 mit mehr Kundenbeschwerden konfrontiert. Jedenfalls wurde nun auch ein erklärendes Video dazu veröffentlicht.

Hintergrundprozesse nach Updates schuld

Laut Apple kann es nach einem Systemupdate oder beim ersten Einrichten eines neuen iPhones durchaus einige Tage dauern, bis alle im Hintergrund laufenden Prozesse abgeschlossen sind. In dieser Zeit könne der Energieverbrauch deutlich erhöht sein.

Als Nutzer hat man allerdings die Möglichkeit zu prüfen, ob diese Prozesse noch aktiv sind. Wenn dies der Fall ist, wird in den Batterieeinstellungen so lange ein entsprechender Hinweis angezeigt, bis die Optimierung abgeschlossen ist.

Energie sparen durch WLAN und Analysefunktionen

Apple weist zudem darauf hin, dass die Geräte bei einer Verbindung von WLAN-Netzen in der Regel weniger Energie verbrauchen als über das Mobilfunknetz. Wobei vermutlich ohnehin so gut wie alle iPhone-Besitzer WLAN-Verbindungen nutzen, sofern diese verfügbar sind.

Auch die ab dem iPhone 15 vorhandene Funktion „Adaptive Leistung“ kommt in dem Video zur Sprache. Der zugehörige Schalter versteckt sich in den Batterieeinstellungen im Bereich „Strommodus“ und erlaubt es, das iPhone so zu konfigurieren, dass die Batterielaufzeit bei höherer Belastung automatisch verlängert wird. Das Betriebssystem passt hierfür die Geräteleistung in einzelnen Bereichen an, beispielsweise wird die Bildschirmhelligkeit oder die Prozessorleistung für bestimmte Aktivitäten reduziert.

Optional kann man sich per Push-Mitteilung über das Eingreifen dieser Funktion informieren lassen.