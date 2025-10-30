Carlinkit Mini Ultra 3: Dezenter Adapter für Wireless CarPlay

Der Anbieter Carlinkit hat mit dem Carlinkit Mini Ultra 3 schon wieder einen neuen Adapter für Wireless CarPlay im Programm. Das Gerät ist anlässlich seiner Markteinführung in Deutschland vorübergehend für 39,99 Euro erhältlich. Der reguläre Preis wird mit 65,99 Euro angegeben. Um den Aktionspreis zu erhalten, muss man den Rabattcoupon auf der Produktseite aktivieren.

Vom Prinzip her bringt der neue Adapter für Wireless CarPlay keine bahnbrechenden Neuerungen mit sich. Der Mini Ultra 3 unterscheidet sich vor allem durch seine überarbeitete Formgebung von anderen Modellen wie der zuletzt von uns vorgestellten Standardversion Carlinkit Mini Ultra. Technisch bleibt die Leistung laut Hersteller unverändert.

Abhängig vom Fahrzeug könnte das kompakte, flache Gehäuse allerdings ein durchaus nennenswerter Vorteil sein. Wir haben ein älteres Modell in einem im hinteren Fußraum platzierten USB-Anschluss stecken, um die Anschlüsse im Bereich der Vordersitze freizuhalten. Diese Position ist leider prädestiniert dafür, dass man mit dem Fuß daran hängen bleibt.

CarPlay-Funktionalität muss vorhanden sein

Um Missverständnissen vorzubeugen: Solche Adapter sind lediglich dazu geeignet, eine bestehende und auf eine Verbindung per Kabel angewiesene CarPlay-Integration auch drahtlos verfügbar zu machen. Der Adapter muss bei seiner ersten Inbetriebnahme kurz eingerichtet werden. In der Folge verbindet sich das iPhone automatisch drahtlos, sobald das Fahrzeug gestartet wird.

Das neue Modell von Carlinkit haben wir noch nicht ausprobiert, doch bei dem baugleichen Mini-Ultra-Adapter reagiert das Telefon auch bei drahtloser Verbindung schnell und zuverlässig, nur ab und an machen sich minimale Verzögerungen bei der Eingabe bemerkbar.

Komfortabel ist die drahtlose Verbindung immer dann, wenn man nur kurze Strecken zurücklegt und das iPhone hierfür nicht extra anschließen will. Die drahtlose Verbindung geht zudem mit der Möglichkeit einher, das iPhone nicht nu über die Standard-Schnittstelle des Fahrzeugs, sondern über eine komfortable MagSafe- oder Qi2-Halterung laden laden zu können.