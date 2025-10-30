Sonderpreis zur Markteinführung
Carlinkit Mini Ultra 3: Dezenter Adapter für Wireless CarPlay
Der Anbieter Carlinkit hat mit dem Carlinkit Mini Ultra 3 schon wieder einen neuen Adapter für Wireless CarPlay im Programm. Das Gerät ist anlässlich seiner Markteinführung in Deutschland vorübergehend für 39,99 Euro erhältlich. Der reguläre Preis wird mit 65,99 Euro angegeben. Um den Aktionspreis zu erhalten, muss man den Rabattcoupon auf der Produktseite aktivieren.
Vom Prinzip her bringt der neue Adapter für Wireless CarPlay keine bahnbrechenden Neuerungen mit sich. Der Mini Ultra 3 unterscheidet sich vor allem durch seine überarbeitete Formgebung von anderen Modellen wie der zuletzt von uns vorgestellten Standardversion Carlinkit Mini Ultra. Technisch bleibt die Leistung laut Hersteller unverändert.
Abhängig vom Fahrzeug könnte das kompakte, flache Gehäuse allerdings ein durchaus nennenswerter Vorteil sein. Wir haben ein älteres Modell in einem im hinteren Fußraum platzierten USB-Anschluss stecken, um die Anschlüsse im Bereich der Vordersitze freizuhalten. Diese Position ist leider prädestiniert dafür, dass man mit dem Fuß daran hängen bleibt.
CarPlay-Funktionalität muss vorhanden sein
Um Missverständnissen vorzubeugen: Solche Adapter sind lediglich dazu geeignet, eine bestehende und auf eine Verbindung per Kabel angewiesene CarPlay-Integration auch drahtlos verfügbar zu machen. Der Adapter muss bei seiner ersten Inbetriebnahme kurz eingerichtet werden. In der Folge verbindet sich das iPhone automatisch drahtlos, sobald das Fahrzeug gestartet wird.
Das neue Modell von Carlinkit haben wir noch nicht ausprobiert, doch bei dem baugleichen Mini-Ultra-Adapter reagiert das Telefon auch bei drahtloser Verbindung schnell und zuverlässig, nur ab und an machen sich minimale Verzögerungen bei der Eingabe bemerkbar.
Komfortabel ist die drahtlose Verbindung immer dann, wenn man nur kurze Strecken zurücklegt und das iPhone hierfür nicht extra anschließen will. Die drahtlose Verbindung geht zudem mit der Möglichkeit einher, das iPhone nicht nu über die Standard-Schnittstelle des Fahrzeugs, sondern über eine komfortable MagSafe- oder Qi2-Halterung laden laden zu können.
Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten für ältere Autos (Hyundai hier) die kein CarPlay haben?
Gibt es da was einfaches um das nachzurüsten?
ja, gibt es:
https://www.amazon.de/Touchscreen-Display-Carplay-Radio-Drahtlose-Car-Wiedergabe-Assistant/dp/B0DRFF8G1Q
Naja deine Angaben sind sehr spärlich, aber Doppeldin Autoradios mit integriertem Carplay gibts überall, sogar auch mit normalem Din.
Hyundai i30, glaub von 2016/17.
Die Carlinkit Seite sagt compatibel mit 2016-2023 i30 :-)
Habe einen i5 und genau diesen Carlinadapter im Einsatz, geht einwandfrei und sehr zuverlässig.
Das Auto muss aber bereits Car Play eingebaut haben. Ist beim Fragesteller offensichtlich nicht der Fall.
Laut Carlinkit Seite könnte es sein. Kommt auf seine Modellreihe an und ob es wirklich ein Modell von 16/17 ist
So wie ich das lese sind das alles nur Adapter um von wired zu wireless CarPlay zu kommen.
Der Wagen muss also leider schon CarPlay haben.
Gibt komplette Einheiten mit kleinem Monitor zum nachrüsten.
Ich habe ein paar gesehen und da wird komischerweise immer dazu angegeben das es nicht bei den Hyundai i30 Modellen mit großen Display (Navi) geht.
Carlinkit mini ultra bei Ali für 4.50. Sehr zufrieden bis jetzt.
Oder 6,59€ inkl. Versand. Soeben bestellt.
link ?
Link geht hier nicht. Bei Ali suchen..
Eventuell sowas: https://ottocast.de/collections/ottoscreen …?
Lächerlicher Preis, gibt es in verschiedensten Varianten im Chinashop deines Vertrauens für 15 Euro.
Echt so. Hab meinen direkt bei Temu bezogen. Vom Hersteller selbst. Preis 50% unter dem Preis bei Amazon.
+1
Wer Carlinkit empfiehlt, hat den Bezug zur Realität verloren. Oder will einfach nur mitverdienen.
Da sind sie wieder, die Kommentatoren, die immer ihre Überlegenheit demonstrieren müssen.
Oder die noch nicht gewaltig auf die Nase gefallen sind bei den Asiashops. Da wird gerne mal statt der Ware eine Tüte Müll verschickt.
Aber: Jeder, wie er möchte
Ist mir noch nie passiert oder im Bekanntenkreis untergekommen. Bei Amazon gibt’s auch genug Meldung, dass so etwas passieren kann.
Blödsinn
@jowar: darf ich Dir den mir zugesandten Müll schicken? Bitte um die Adresse.
„Blödsinn“ rauszublöken beweist nur, dass Du nicht über den Tellerrand Deiner Untertasse schauen kannst
Oskar, ich weiss ja nicht wo du bestellst aber bei mir ist bei Ali bisher immer das geliefert worden was ich auch bestellt habe
Carlinkit waren die Pioniere, sind nun aber einfach zu teuer und unzuverlässig in Funktion. Habe seit längerem einen „no name“ Adapter für 7€ von AliExpress im Einsatz. Funktioniert um LÄÄÄÄÄNGEN besser als mein vorheriger Carlinkit Mini.
Die Carlink mini kosten via Ali Express auch 6,95€ und sind mittlerweile sau schnell geworden, kein Vergleich mehr zu den vorherigen großen Dingern mit verzögerung.
Ernstgemeinte Frage: Was kann denn bei so einem Standardprodukt um Lääängen besser funktionieren?
Carlinkit ultra mini kostet bei Ali nur 7€
Ist der Adapter Mehrgerätefähig, d.h. Können mehrere Smartphones abwechselt gekoppelt werden, ohne irgendwie in den Einstellungen die Verbindung zu forcieren.
Habe im snderen Auto ein Cplay2air Adapter, der beim Booten alle gekoppelten Geräte versucht zu verbinden. Dabei wird das zuletzt gekoppelte Gerät bevorzugt.
Es können mehrere gekoppelt werden. Wenn dann aber beide iPhones gleichzeitig im Auto sind wird wie bei Bt Geräten das zuletzt verbundene Gerät wieder verbunden.
Hab das „Problem“ mit einem USB Switch und zwei CarPlay Sticks 7€/Stück gelöst. Kann auf Knopfdruck auf dem Switch auswählen welcher Stick verwendet werden soll. Der Switch dauert ca. 10 Sekunden, dann ist das jeweils andere iPhone verbunden
Erklär mal bitte.
Basis ist so ein USB Switch: https://amzn.to/3Ll04uu
CarPlay Anschluss am Auto kommt an den einzelnen Eingang, zwei CarPlay Sticks in die beiden anderen Ausgänge. Mit dem Schalter am Switch kannst du dann die beiden CarPlay Stick je nach Bedarf aktivieren.
Einziger Nachteil: Der Knopf muss idealerweise leicht erreichbar sein zum umschalten.
Ich vergaß: Jeder CarPlay Stick ist jeweils einem Handy zugeordnet.
Die Dinger gibts bei Ali von Carlink sau billig und seit der 2. Version endlich richtig schön schnell. Eigentlich kein Unterschied mehr zu der Kabelversion.
Ich hab seit Sommer ein Modell von Xtrons. Wer einigermaßen geschickt ist, kann das selber einbauen, wenn das passende Auto dabei ist.
https://xtronsgermany.de/
es gibt offensichtlich sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was in diesem Zusammenhang „dezent“ ist … mein Adapter jedenfalls trägt deutlich weniger auf
Für Fahrzeuge die eine „Android Head Unit“ haben aber kein Android Auto oder CarPlay unterstützen (eine Stromer wie Leapmotor und andere auch ältere Fahrzeuge) gibt es den Carlinkit CPC200-CCPA als Dongle zum nachrüsten
Verrückt, kaufst das Teil für ein paar € in China und verkaufst es einfach für 40€ bei Amazon. Entspannt…
gibt es nicht auch Adapter, die zb. Youtube davor schalten ? Da kommt ein Menü wo man auf dem Adapter bleibt und von da entweder deren Apps nutzt, oder zu Android/CarPlay weiter will.
Warum gibt es sowas nicht mit USB-C?
Ich denke mal, dass alle Autos, die USB-C haben bereits kabellos funktionieren. Nur ältere Fahrzeuge, die nicht kabellos können haben USB-A.
Hab den CarLinkkit Mini der vor ein paar Wochen hier empfohlen wurde bei Ali für knapp 9€ bestellt. Funktioniert einwandfrei und Packung war auch ganz normal ein Blister.
Wer das über Amazon für 30-40€ bestellt hat zu viel Geld
Vielleicht kann ja einer was dazu schreiben in wie weit sowas mit Dacia Loogan funktioniert.
Habe mehrfach gehört das es mit der Kombination gerne Probleme geben.
Danke denen die was mit Substanz dazu schreiben können.
Wenn Dein Radio im Dacia Logan CarPlay via USB-Kabel unterstützt, sollten auch die Adapter funktionieren. Wenn Dein Radio aber kein CarPlay kann, wird es auch nicht mit diesen Adaptern zu einem CarPlay-Radio.
Hab den Sunweyer S28 (via amazon). Deutlich dezenter/kleiner, als das hier und funktioniert einwandfrei. 25€, manchmal auch nur 21€