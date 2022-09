Philips Hue: Lightguide-Lampen, neue Filament-Kerze und Gaming-Licht

Der neue Play Gradient Lightstrip wird für Einzelmonitore in der Größe von 24 bis 27 Zoll für 149,99 Euro sowie für Bildschirme mit 32 bis 34 Zoll für 169,99 Zoll erhältlich sein. Im Paket it der Sync-Bridge starten die Preise für das Zubehör bei 199,99 Euro.

Philips Hue erweitert sein Portfolio darüber hinaus um neue Gaming-Produkte. So wird es ebenfalls vom 13. September an eine neue Version des Philips Hue Play Gradient Lightstrip geben, der in der sich durch die Philips Hue Sync Desktop App ansteuern lässt und mit seiner 45-Grad-Lichtprojektion für einen Halo-Effekt sorgt, sobald der Monitor vor einer Wand platziert wird.

Bei den Philips Hue Lightguide Lampen handelt es sich um mit einem zentralen Leuchtstab versehende und besonders geformte Klarglas-Lampen, die dem Hersteller zufolge im vierten Quartal des Jahres zu Preisen zwischen 84,99 Euro und 99,99 Euro in den Varianten Globe, Ellipse und Triangular in den Verkauf gehen sollen. Die Lampen sind als „White & Color Ambiance“-Modelle angekündigt und können demnach sowohl Millionen von Farben als auch weißes Licht mit 50.000 Schattierungen zwischen warm und kalt darstellen.

