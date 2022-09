HomeKit-Hardware von Eve: Portfolio-Erweiterung zur IFA enttäuscht

Der auf Smart-Home-Komponenten mit Thread- aber meist ohne WLAN-Integration spezialisierte Anbieter Eve Systems hat zum Auftakt der Berliner Funkausstellung über seine mit Spannung erwartete Portfolio-Erweiterung informiert.

Zwar will man in den kommenden Monaten ganze fünf Produktneuheiten in den Markt einführen, bei genauerer Betrachtung sind für deutsche Anwender jedoch nur wenige der mit HomeKit kompatiblen Komponenten von Interesse bzw. wirklich neu.

Eve Outdoor Cam – nur die Farbe ist neu

So wird die Eve Outdoor Cam fortan auch in einer weißen Gehäusevariante angeboten unterscheidet sich ansonsten jedoch nicht von der Flutlichtkamera, die Eve bereits im Januar ankündigte, dann jedoch den Marktstart verpasste und erst später als vorgesehen zum saftigen Preis von 249,95 Euro an den Start ging.

Eve MotionBlinds – nur neue Motorvarianten

Etwas interessanter wird es immerhin bei den sogenannten Eve MotionBlinds. Neben den motorisierten Rollo-Lösungen will Eve fortan auch Versionen für Jalousien und Wabenplissees anbieten. Die MotionBlinds sind derzeit nicht im konventionellen Handel erhältlich sondern werden ausschließlich über Fachhändler angeboten.

Eve Light Switch – nur für Nordamerika

Der neue Eve Light Switch ist mit seiner Bauform für den Verkauf auf dem amerikanischen Markt vorgesehen und ist für hiesige Anwender nicht weiter relevant. Die deutsche Ausgabe des Thread-Lichtschalters wird hierzulande schon länger für 99,95 Euro verkauft.

Eve Shutter Switch – erst ab Dezember

Einziges „Messe-Highlight“ von Eve ist damit am ehesten der Eve Shutter Switch. Die smarte Rollladensteuerung des Anbieters soll allerdings erst ab Dezember im Handel verfügbar sein. Der neue Schalter für motorisierte Rolläden und Jalousien soll bis auf Weiteres nur in Europa verkauft werden. Die Hardware ist Thread-fähig und soll vorhandene Unterputz-Rolladenschalter ersetzen.