Philips Hue Lichtwecker lässt jetzt „Natürlich Aufwachen“

Bei der Philips Hue Gradient Signe Oak Signe-Leuchte handelt es sich um eine neue Variante der wahlweise für den Tisch oder auch die Platzierung auf den Boden erhältliche Stehleuchte, die mithilfe von Farbverläufen für imposante Lichtstimmungen sorgt. Die Lampe ist jetzt auch mit Sockel in Holzoptik erhältlich. Preislich spielen die Signe-Gradient-Leuchten dabei im oberen Bereich. So ist die Gradient Signe Oak Tischleuchte mit einer Preisempfehlung von 239,99 Euro versehen und die Philips Hue Gradient Signe Oak Stehleuchte kostet 349,99 Euro. Beide Varianten sind ab sofort erhältlich. Die bereits längere Zeit erhältliche Standardversion mit einfarbigem Sockel gibt es dagegen bereits vergleichsweise günstig für rund 160 Euro .

