Philips Hue lässt sich jetzt auch über Widgets steuern

Die offizielle Philips Hue App für iOS unterstützt jetzt auch Widgets, und dies sowohl auf dem Home-Bildschirm als auch auf dem Sperrbildschirm. Die Neuerung hält mit der aktuell veröffentlichten Version 5.14.0 der App Einzug.

Das ist zumindest aus unserer Sicht eine mehr als begrüßenswerte Neuerung. Nicht nur, weil man das Fernsehlicht jetzt schnell und dezent anschalten kann, ohne dafür die App zu starten. Hier gibt es auch zwei Gartenleuchten, die sich immer mal wieder weigern, nachdem sie durch einen Bewegungsmelder aktiviert wurden auch selbständig wieder auszugehen. Für solche Aufgaben kann man sich jetzt ebenfalls ein Widget in Reichweite legen.

Die neuen Philips-Hue-Widgets sind auch optisch schön umgesetzt. Allerdings muss man sich damit arrangieren, dass jeweils nur ein Raum oder eine Zone über die Widgets gesteuert werden können. Ihr wählt also zunächst den jeweiligen Bereich aus und anschließend dann die Option zum Ein- oder Ausschalten der Hue-Lampen in diesem Bereich.

Wenn nicht verfügbar, iPhone neu starten

Wie gewohnt könnt ihr die neuen Widgets aktivieren, in dem ihr lange das Plus-Symbol auf dem Home-Bildschirm drückt oder den Bearbeiten-Modus für die Sperrbildschirme aktiviert. Falls ihr die neueste Version der App installiert habt, aber die Option „Hue“ weiterhin nicht angezeigt bekommt, ist es einen Versuch wert, das iPhone komplett aus- und wieder anzuschalten. In der Regel erscheinen neue Widgets spätestens dann in der Auswahl beim Bearbeiten von Home- und Sperrbildschirm.

Unter den weiteren mit dem aktuellen Update verbundenen Neuerungen findet sich auch die Möglichkeit, die sogenannten „Friends of Hue“-Schalter mit Funktionen wie dem Aktivieren von zeitbasiertem Licht oder dem Szenenzyklenmodus zu belegen. Der Hersteller hat diese Optionen erst vor zwei Wochen auch für den „alten“ Philips Hue Tap-Schalter bereitgestellt.