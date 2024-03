Update für Philips Hue Tap-Schalter – Günstiges USB-C-Ladegerät von IKEA

Wenn ihr noch einen Tap-Schalter von Philips Hue in Verwendung habt, könnt ihr diesen jetzt ein ganzes Stück flexibler programmieren. Mit der neuen Version 5.13.0 haben die hinter dem Beleuchtungssystem stehenden Entwickler dem offiziell schon gar nicht mehr erhältlichen Schalter ein paar neue Funktionen spendiert.

Die neuen Optionen verstecken sich in den über die Philips-Hue-App verfügbaren Einstellungen zum Tap-Schalter. Ihr findet den „Hue Tap“ in der Kategorie „Zubehör“ und könnt dort ja seither schon für jede der insgesamt vier verschiedenen Schalterfunktionen bestimmte Aktionen hinterlegen.

Neu hinzugekommen ist hier nun die Möglichkeit, zeitbasiertes Licht mit bis zu zehn Zeitslots, natürliche Lichtszenen und den „Szenen-Zyklen-Modus“ zu hinterlegen. Bei der zuletzt genannten Option schaltet ihr euch durch mehrfaches Drücken durch eine selbst konfigurierte „Wiedergabeliste“ mit verschiedenen Lichtszenen.

IKEA SJÖSS: Dual-USB-C-Ladegerät für 15 Euro

Neues gibt es auch bei IKEA. Hier geht es diesmal allerdings nicht um Smarthome, der Wassermelder BADRING und die günstige Schaltsteckdose TRETAKT sind ja schon seit vergangener Woche erhältlich. Jetzt bietet IKEA in Deutschland mit SJÖSS sein erstes USB-C-Ladegerät an.

Das zum Preis von 14,99 Euro erhältliche Schnellladegerät kann maximal 45 Watt Ladestrom liefern und ist mit zwei USB-C-Anschlüssen ausgestattet. Im Lieferumfang sind farbige Klebepunkte enthalten, mit deren Hilfe Mitglieder Großfamilien oder WGs ihr IKEA-Ladegerät kennzeichnen können.

Gewöhnungsbedürftig ist möglicherweise die Steckerstellung des neuen Zubehörs, aber vielleicht ist das auch nur so ein „Monk-Ding“. Jedenfalls steckt das SJÖSS-Ladegerät in einer gewöhnlichen Wandsteckdose so, dass die beiden Anschlüsse seitlich nebeneinander liegen und die Beschriftung hochkant verläuft.