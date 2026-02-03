iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 304 Artikel

Szenen per Sprache finden und erstellen

Philips Hue: KI-Assistent jetzt auch auf Deutsch verfügbar
Der hinter Philips Hue stehende Signify-Konzern hat seinem KI-Assistenten Deutsch beigebracht. Die Neuerung kann den Umgang mit der zugehörigen Lichtsteuerungs-App deutlich vereinfachen.

Um von der neuen Funktion zu profitieren, müsst ihr zunächst sicherstellen, dass ihr die neueste Version der Philips-Hue-App installiert habt. Das Update auf Version 5.60.1 wird gerade stufenweise für alle Nutzer freigegeben. Nach der Installation lässt sich der KI-Assistent von Philips Hue auch auf Spanisch, Niederländisch und eben Deutsch verwenden.

Vereinfachte Steuerung per Sprache

Die Bedienung der Beleuchtungslösung könnte sich dadurch in vielen Bereichen deutlich vereinfachen. So lassen sich die gewünschten Lichtstimmungen jetzt einfach per Spracheingabe finden und wenn nichts Passendes dabei ist, kann man auf diesem Weg auch komplett neue Lichtszenen erstellen.

Philips Hue App Ki Genie

Je nach Qualität der Antworten kann dieser Weg deutlich einfacher sein, als die bislang nötige manuelle Handhabung der Beleuchtungsszenen. Was dabei herauskommt, hängt natürlich in hohem Maß von der Fragestellung ab. Wir gehen davon aus, dass man sich hier entsprechend arrangieren kann, zudem will Signify seinen KI-Assistenten auch stetig verbessern.

Um das Ganze auszuprobieren, müsst ihr einfach die Suchfunktion auf der Startseite der App verwenden. Beim ersten Mal muss man die KI-Funktion bewusst aktivieren. Anschließend verändert sich auch das Symbol der Suchfunktion, um dem erweiterten Funktionsumfang gerecht zu werden.

Erweiterungen für Hue Secure

Weitere mit dem aktuellen Update der App verbundene Neuerungen betreffen den Bereich „Hue Secure“. Hier stehen nun erweiterte Einstellungen für das automatische Aktivieren von Lichtern im Sichtfeld der zugehörigen Sicherheitskameras zur Verfügung. Unter anderem kann man dabei festlegen, ob sich die Lichter nur bei Personen oder auch bei Fahrzeugen, Tieren oder sonstigen Bewegungen einschalten.

Für die Hue-Videotürklingel und verbundene Verstärker stehen nach dem Update neue Klangoptionen für die Türglocke zur Verfügung.

03. Feb. 2026 um 20:16 Uhr von chris


  • Erster Test: miserabel. Es wurde mir eine Szene erstellt und eingestellt. Weitere Kommandos zum ausschalten einzelner Lampen wurden dann aber ignoriert. Also da ist noch viel Luft nach oben.

  • Theoretisch gut, aber irgendwie funktioniert es praktisch nicht so wirklich.

    Sagt man bspw dass man warmes Licht will, dann wird auf kaltes Licht umgeschaltet. Häh?

  • Werde ich wohl niemals brauchen, ich spreche ja mit HomeKit da ist alles von Hue drin

  • Gut, dass ich hue den Internetzugang gesperrt hatte. Ich bekomme sowas gar nicht mehr mit.

  • oh no, in so einen datenstaubsauger jetzt auch noch KI zu integrieren passt.

