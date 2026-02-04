Hersteller erschließen neue Märkte
Von Kaffeemaschinen und Haarausfall
Wir haben in den letzten Wochen wiederholt über den Trend berichtet, dass sich Unternehmen nicht mehr auf bestimmte Produktsparten spezialisieren, sondern auf möglichst vielen Hochzeiten tanzen wollen. Bei Dreame wundert uns gar nichts mehr, aber dass Dyson jetzt Drogerieartikel anbietet, kommt dann doch überraschend.
Beginnen wir mit Dreame. Der Hersteller hat jetzt auch einen Espresso-Vollautomat im Programm. Ausnahmsweise ohne WLAN und App, dafür aber mit allen Features, die man von einem solchen Gerät erwartet. Das Gerät ist unter dem Produktnamen Dreame Ecceluxe Slim bereits mit einem Preis von 549 Euro bei Amazon gelistet.
Interessant sind hier aus unserer Sicht vor allem die kompakten Abmessungen. Mit einer Standfläche von 31,5 × 18 cm findet das Gerät auch in kleinen Küchen oder im Büro Platz. Laut Hersteller sind ein neunstufiges Mahlwerk und eine Pumpe mit maximal 19 bar Leistung integriert. Die Bedienung erfolgt über ein Touch-Display und wer mag, kann mit dem Gerät zusätzlich Milch aufschäumen.
Wenn die Leistung stimmt, ist der Preis für das Gerät gar nicht mal schlecht. Wobei hier weiterhin der zu Corona-Zeiten zum gleichen Preis angeschaffte Siebträger Barista Express von Sage hervorragende Dienste leistet.
Die Zeiten, zu denen man Dreame mit Saugrobotern gleichsetzen konnte, sind definitiv vorbei. Der Hersteller hat zuletzt auch Hausgeräte, Fernseher und eine Action-Cam angekündigt.
Dyson jetzt mit Drogerieabteilung
Auch Dyson hat sich längst von seinem Image als Staubsaugerproduzent gelöst und bietet unter anderem Produkte für Luftreinigung, Beleuchtung und Haarstyling an. Bislang war hier in der Regel jedoch noch ein Stecker mit dran. Dass Dyson inzwischen auch Produkte im Programm hat, die man sonst eher in der Drogerie oder beim Friseur findet, ging bislang an uns vorbei.
Im Onlineshop des Herstellers steht jetzt ein umfangreiches Portfolio an Haarpflegeprodukten zur Auswahl, darunter Styling-Gels, Haarcremes und Mittel gegen Haarausfall. Der Trend, das eigene Produktangebot breiter aber auch unschärfer zu gestalten, beschränkt sich somit nicht nur auf asiatische Anbieter.
Sieht der Tchibo Esperto sehr ähnlich.
Die gibt’s ab 330€.
Derselbe Hersteller?
Ist doch konsequent von Dyson. Wenn Dir mit den Haarmittelchen die Haare ausfallen kannste direkt den passenden Staubsauger dafür kaufen… ¯\_(ツ)_/¯
Aber vorher mir dem fön vom kopf pusten
Falls nicht und es doch wirkt, hab ich bald so Locken, dass der Dyson Airwrap diese zähmen kann!
Ich hab mal ein Fass von dem Zeug bestellt.
Naja bei Dyson sind es hochpreisige (und hochwertige?!) logische Ergänzungen zu deren Haarstyling Geräten, das macht ja schon noch Sinn aus Upselling Sicht.
Moin,
Upselling ist das aber nicht, Dyson verkauft ja nicht noch bessere Produkte, sondern ergänzende Produkte. Also ist das eher Crossselling.
Der Dreame Kundenservice ist nicht zu gebrauchen. Gerät (Wischsauger mit samt Station) mit UPS hingeschickt und genauso kaputt zurückbekommen (Wasser lief aus – Parkett hin). Reperieren ließ er sich aber selbst ganz gut. Hätte ich gleich mache sollen.
Dyson ist doch (mittlerweile) auch ein asiatischer Hersteller. Hauptsitz wurde nach Singapur verlegt.
nicht nur, aber auch deswegen wird in meinem Leben auch kein Dyson-Teil ins Haus kommen, auch wenn die Sachen qualitativ ja eher gut sind:
die Brexit-Trommel schlagen mit Lärm und Geld, und als es dann soweit ist wegen der Hemmnisse, die die Abspaltung von der EU mitgebracht hat, den Firmensitz aus UK ratsverlegen.
Geht´s echt noch mit mehr Menschen-Verachtung, ich meine außer Krieg?
Wichtiger noch als der immer hervorgehobene Druck von 19 bar ist die mögliche Wassertemperatur, im schlimmsten Fall drückt der Automat das 80 Grad kalte Wasser mit 19 bar durch das Kaffeepulver, das möchte eigentlich niemand trinken. Die Wassertemperatur ist bei diesen günstigeren Geräten immer der Knackpunkt.
Dazu kommt, dass oft nur die reine Druckleistung der Pumpe angegeben wird. Entscheidend ist aber, wieviel Druck tatsächlich an der Dusche anliegt. Dort reichen übrigens je nach Maschine 9-11 bar.
Genau das! Leider wird immer die Druckleistung der Pumpe als Verkaufsargument genutzt, man sollte sich klar sein, das ein Vollautomat immer nur ein Kompromiss sein kann.
Sportliche Preise für ein Haarspray oder Gel…
und von loewe ein espressogerät und mittlerweile auch wein
wie sagt man so schön? schuster bleib bei deinen leisten!
apple macht doch selber nur noch blödsinn, statt computer und handy müssen sie noch filme und serien machen und versuchen sich mit ki.
Hätte apple das befolgt gäbe es kein apple mehr. Und wir hätten nie ipods, iphones oder ipads kennen gelernt
Dreame ist inzwischen einfach nicht mehr zu kaufen. Zu viele Hochzeiten. Nichts ist mehr “A Dream”. Nur noch kopieren und Halbherzigkeiten.
Von denen kaufe ich nichts mehr.
Mein Staubsauger Roboter von Dreame ist top
Den hast du wahrscheinlich schon länger.
Ich meine auch die neuen Produkte die auf den Markt geworfen werden. Die habe ich mir mal angesehen. Auch mit Leuten geredet, die die gekauft haben.
Meine Dreame X50 Ultra Complete war anfangs auch gut. Dann kamen anscheinend Firmware-Updates.
Jetzt vergisst er immer wieder die Karte, verfährt sich ständig und die Saugleistung hat auch nachgelassen (es sei denn ich erhöhe sie vor der fahrt)