Philips Hue Bridge Pro kann jetzt mehrere Standard-Bridges vereinen

Die Philips-Hue-App ist nach dem Update auf die neu veröffentlichte Version 5.57.0 in der Lage, mehrere Bridges auf eine Bridge Pro zu migrieren. Zudem bringt die neue App-Version verschiedene kleinere Verbesserungen für das Philips-Hue-Beleuchtungssystem und die ebenfalls von der Anwendung unterstützten Sicherheitsprodukte des Herstellers.

Die Möglichkeit, mehrere herkömmliche Philips-Hue-Bridges auf das neu erhältliche Pro-Modell zu übertragen, wurde vom Hersteller bereits bei der Vorstellung der Philips Hue Bridge Pro angekündigt und nun wie damals versprochen nachgeliefert.

Dreimal soviel Lampen wie die Standard-Bridge

Der Vorteil liegt in der höheren Gerätekapazität: Die Standardversion der Philips Hue Bridge unterstützt maximal 50 Lampen, während sich mit der neuen Pro-Version bis zu 150 Lampen steuern lassen. Damit lassen sich größere Installationen über nur eine Bridge betreiben – vorausgesetzt, es werden nicht mehr als 50 zusätzliche Sensoren oder Schalter eingesetzt

Die Gesamtzahl der vorhandenen Geräte lässt sich jetzt übrigens einfacher auslesen. Anstatt selbst zu zählen, genügt ein Blick in den Bereich „Geräte“ in den Einstellungen der App werfen. Dort wird deren Anzahl nach Kategorien aufgeteilt angezeigt.

Ebenfalls neu ist die Anzeige von Anleitungen zur Fehlerbehebung oder zum Batteriewechsel der einzelnen Sensoren und Schalter in der Detailansicht der jeweiligen Geräte. Dort könnt ihr zudem deren Batteriestatus überprüfen.

Altes Modell reicht in der Regel weiterhin aus

Wenn euer Hue-System funktioniert, gibt es zunächst keinen Grund, ein Upgrade auf die neue Version der Bridge vorzunehmen. Nutzer mit wachsenden Installationen können fortan jedoch auf das größere Modell umsteigen, anstatt eine zweite Standard-Bridge zu integrieren. Das alte Gerät lässt sich sicher noch für ein paar Euro verkaufen.

Beachtet dabei, dass die Philips Hue Bridge Pro nicht wie das Vorgängermodell automatisch in Apple Home erscheint, sondern dies einen separaten Konfigurationsschritt erfordert.

Preislich liegt die Philips Hue Bridge Pro offiziell bei 89,99 Euro. Bei MediaMarkt ist das Gerät gerade mit 10 Euro Preisnachlass im Angebot.