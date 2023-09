Philips Hue: App-Version 5.0 integriert „Hue Secure“-Sicherheitssystem

Vor knapp zwei Wochen hat der hinter Philips Hue stehende Konzern Signify angekündigt, dass das Beleuchtungssystem einen großen Schritt in Richtung Smarthome-Plattform macht und mit Philips Hue Secure verschiedene Sicherheitsprodukte integriert. Mit der neu veröffentlichten Version 5.0 der Philips-Hue-App wird nun der Start des neuen Anwendungsbereichs vorbereitet.

Die neu vorgestellten Sicherheitsprodukte wie Kameras und Tür-Fenster-Kontakte sind zwar noch nicht erhältlich, doch lässt sich die Grundkonfiguration für das Sicherheitssystem auch mit vorhandenen Philips-Hue-Komponenten vornehmen. Signify hat noch kein konkretes Datum für den Verkaufsstart der neuen Hardware-Komponenten genannt, die entsprechenden Produktseiten sind Onlinestore von Philips Hue allerdings schon angelegt:

Basis-Alarmanlage mit vorhandenem Zubehör

In der neusten Version der Philips-Hue-App findet sich nun an oberster Stelle in der Systemübersicht die Möglichkeit, sich über die anstehende Erweiterung zu informieren und in der Folge auch ein Sicherheitssystem einzurichten, das die bereits vorhandenen Philips-Hue-Komponenten einbezieht. So lassen sich die Bewegungsmelder fortan auch als Alarmauslöser konfigurieren und man kann im Alarmfall beispielsweise alle vorhandenen Lampen aufblinken lassen.

Philips Hue Secure integriert damit verbunden die Möglichkeit, die Komponenten nur bei Abwesenheit oder auch wenn man im Haus ist scharf zu schalten. Der Statuswechsel zwischen Anwesend und Abwesend muss manuell erfolgen.

Ergänzend kann man in der Hue-App auch einen Notfallkontakt hinterlegen oder darüber direkt den örtlichen Notruf kontaktieren.

Zusatzfunktionen per Abo

Mit den neuen Funktionen verbunden will Signify allerdings nicht nur Hardware verkaufen, der Hersteller bringt auch zwei kostenpflichtige Abomodelle an den Start, die dann zu Jahrespreisen von 40 oder 100 Euro Videospeicher in der Cloud und erweiterte Kamerafunktionen bieten.