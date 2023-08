Hue Secure: Philips Hue verkauft jetzt Kameras und Sicherheitsabos

Das Philips Hue Secure Plus Basis-Abo wird pro Kamera mit 3,99 Euro pro Monat oder 39,99 Euro pro Jahr abgerechnet und enthält die Möglichkeit, bis zu 30 Tage lang auf automatisch aufgezeichnete Videos zuzugreifen. Mit dem Philips Hue Secure Plus Abo lassen sich zum Monatspreis von 9,99 Euro (99,99 Euro im Jahr) mehrere Kameras nutzen und die Videos stehen bis zu 60 Tage lang zum Abruf bereit.

Als zweites Produkt im „Hue Secure“-Lineup hat Signify dann noch Kontaktsensoren für die Montage an Türen und Fenstern angekündigt, die wie die Kameras in Weiß und Schwarz erhältlich sein werden und sich als Auslöser für Licht- oder Kameraaktionen verwendet werden lassen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 39,99 Euro.

Mit „Hue Secure“ hat Philips Hue die Ausweitung seines Angebots auf den Sicherheitsbereich jetzt offiziell angekündigt. Die neue Produktfamilie geht im September an den Start und wird das Beleuchtungsprogramm der Signify-Marke um Kameras und Sensoren erweitern. Damit verbunden werden auch in der Philips-Hue-App entsprechende Funktionen ergänzt.

