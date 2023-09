MagentaMobil Prepaid ab 20. September mit mehr Datenvolumen

Prepaid-Kunden der Telekom dürfen sich auf den 20. September freuen. Von diesem Stichtag an sollen alle MagentaMobil Prepaid-Tarife inklusive dem 5G-Jahrestarif bei gleichen Preisen mit zusätzlichem Datenvolumen ausgestattet werden.

Von der Verbesserung profitieren der Telekom zufolge nicht nur alle Neukunden, sondern auch Bestandskunden, die einen Prepaid-Tarif der aktuellen Generation – also im Mai 2022 oder später gebucht – verwenden.

Am meisten profitiert die Tarifstufe MagentaMobil Prepaid XL von der Verbesserung. Hier gibt es künftig statt 7 GB satte 18 GB Datenvolumen inklusive, die ursprüngliche Leistung wird also fast verdreifacht. Bei den restlichen unter dem Label MagentaMobil angebotenen Prepaid-Tarifen halten sich die Verbesserungen dagegen vergleichsweise in Grenzen.

MagentaMobil Prepaid: Die neuen Tarife ab 20. September:

MagentaMobil Prepaid S: 1 GB statt 500 MB für 4,95 Euro

MagentaMobil Prepaid M: 4 GB statt 3 GB für 9,95 Euro

MagentaMobil Prepaid L: 8 GB statt 5 GB für 14,95 Euro

MagentaMobil Prepaid XL: 18 GB statt 7 GB für 24,95 Euro

Die Tarifstufe MagentaMobil Prepaid Max bleibt unverändert, hier gibt es unbegrenztes Datenvolumen zum Preis von 99,95 Euro. Die Laufzeit beträgt übrigens jeweils nur 28 Tage. In den Paketen ab MagentaMobil Prepaid M aufwärts ist zusätzlich eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze inklusive. Das kleine Paket MagentaMobil Prepaid S ist hier auf das Mobilfunknetz der Telekom begrenzt und beschränkt die Verbindungen in andere deutsche Netze auf maximal 50 Minuten.

Im Rahmen der Umstellung stuft die Telekom die Tarifstufe S auch auf 5G hoch, sodass nun alle Prepaid-Tarife von MagentaMobil das 5G-Netz verwenden.

5G-Jahrestarif künftig mit 4 GB pro Monat

Die Telekom hat darüber hinaus auch für den MagentaMobil 5G-Jahrestarif verbesserte Leistungen angekündigt. Hier sind vom 20. September an insgesamt 48 GB, also monatlich 4 GB statt bislang 3 GB Datenvolumen enthalten. Der 5G Jahrestarif wird für 99,95 Euro angeboten und hat eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze im Gepäck.