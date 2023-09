Im Livestream: Die neuen iPhone-Modelle heute ab 19 Uhr

Die Titan-Gehäuse der neuen Pro-iPhones passen dann natürlich perfekt zur Apple Watch Ultra. Deren Gehäuse soll von diesem Jahr an zusätzlich zu Grau auch in Schwarz erhältlich sein. Ansonsten werden bei den Apple-Watch-Modellen lediglich Verbesserungen unter der Haube erwartet, dazu zählt neben neuen Prozessoren möglicherweise auch der Sprung auf einen neuen Ultrabreitband-Prozessor vom Typ U2 und einen neuen Herzfrequenzsensor.

Alle iPhone-Modelle werden von diesem Jahr an auf USB-C anstelle von Lightning als Lade- und Kommunikationsanschluss setzen. Apple wird durch die kommenden EU-Gesetze zu diesem Schritt gezwungen und in der Folge auch Lightning von sämtlichen sonstigen Geräten verbannen. Ein erster Schritt könnten heute Abend neue USB-C-Ladehüllen für die AirPods sein.

Mit dem iPhone 15 und iPhone 15 Plus werden auch die Standardmodelle des iPhone von diesem Jahr an über die „Dynamic Island“-Anzeige in der Notch verfügen.

Beim iPhone liegt über die gewohnten technischen Verbesserungen bei allen Modellen hinaus der Fokus in diesem Jahr wohl auf dem größten Modell. Das iPhone 15 Pro Max soll sich mit einer Periskop-Kamera (und dann auch preislich) von den restlichen Geräten abheben . Darüber hinaus dürfen wir Titan als neues Gehäusematerial für das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max erwarten, was nicht nur für eine neue Optik sorgt, sondern die Geräte auch spürbar leichter machen dürfte, als das bisher verwendete Edelstahl..

