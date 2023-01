Periskop-Kamera im iPhone: Marktstart erst mit dem iPhone 16

Der für seine hervorragenden Kontakte zu Apples Zulieferern bekannte Markt-Analyst Ming-Chi Kuo hat seine Prognosen zum Umstieg Apples auf eine gänzlich neue Kamera-Technologie im iPhone aktualisiert und erwartet den Wechseln von herkömmlichen optischen Komponenten hin zu einer so genannten Periskop-Kamera nun deutlich später als bislang. Statt mit dem iPhone 15 in diesem Jahr soll Apple die neue Kamera-Technik erst im iPhone 16 verbauen.

But my latest survey indicates only one/highest-end new iPhone 16 model in 2H24 will have the periscope camera, not the two models the market expected. Therefore, the contribution of the periscope camera to the demand for lens upgrades may be lower than the market consensus

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 31, 2023