Threema 5: Vorabversion steht zum Testen bereit

Die vollverschlüsselte Messenger-Applikation Threema bietet schon seit Dezember 2022 die so genannte Tech-Preview von Threema 2.0 für den Desktop an, die ihrerseits mit einer Multi-Device-Funktionalität ausgestattet ist, die sich um das Zusammenspiel von iPhone-App, Web-Client und Desktop-Anwendung kümmert.

Für iPhone-Nutzer bieten die Threema-Macher eine öffentliche Vorabversion über Apples Testumgebung TestFlight an, die sich mit einem Klick auf den folgenden Link aus dem Netz laden lässt und heute aktualisiert wurde:

Threema 5: Vorabversion per TestFlight

Datensicherung wird empfohlen

Da die Betaversion in die Datenbank des Messengers eingreift, empfehlen die Anbieter die vorherige Erstellung einer Datensicherung. Anschließend startet Threema 5 mit einer von Grund auf überarbeiteten Chat-Ansicht sowie einer neuen Chat-Übersicht und führt mehrere Änderungen ein, die die alltägliche Nutzung des sicheren Messengers bequemer machen sollen.

So werden unbekannte Mitglieder einer Gruppe fortan etwa nicht mehr automatisch in die persönliche Kontaktliste aufgenommen. Selbst erstellte Videos können in Originalqualität versendet werden und werden nicht mehr grundsätzlich kleingerechnet.

Threema-Anrufe sollen im Systemhintergrund stabiler laufen. zudem kümmert sich der Versionssprung um zahlreiche Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen, die sich positiv auf die Stabilität des 6 Euro teuren App-Store-Downloads auswirken sollen.

Noch kein konkreter Start-Termin

Wann genau Threema 5 auch als regulärer Download in Apples Software-Kaufhaus verfügbar sein wird, steht derzeit noch nicht fest. Aktuell bietet sich der verschlüsselte Messenger dort noch in der am 23. Januar veröffentlichten Version 4.9.3 an.