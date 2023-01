Fotos in Ordnung: Kiano- und Find-App mit neuen Funktionen

So ist nun auch die Suche nach Dateiformaten (etwa GIF, RAW und PNG), Dateigrößen (finde das größte Bild) und Dateitypen (etwa Bildschirmfotos oder Live-Photos) möglich. Find erkennt bereits texte in Bilder, kann nach dominierenden Farbtönen suchen und versteht sich auf den Einsatz von Schlagwörtern. Kurz: Ihr solltet euch genauer mit Find auseinandersetzen.

Kiano und Find zwei kostenfreie, experimentelle und durchaus brauchbaren Applikationen zur Fotoverwaltung sind in neuen Ausgaben erschienen. Wir wollen euch an das Vorhandensein der beiden Gratis-Downloads erinnern, die als Machbarkeitstudien starteten, inzwischen aber definitiv auch bei der Pflege der eigenen Foto-Sammlung zur Hand gehen können.

