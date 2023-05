Peridot: Das Tamagotchi-Remake von Niantic startet im App Store

Niantic platziert seine Tamagotchi-Reinkarnationen allerdings als virtuelle Objekte in einer erweiterten Realität, auf die man mithilfe der neuen Spiele-App Zugriff erlangt. Peridot erinnert dabei dann auch mal mehr und mal weniger deutlich an alte Pokémon-Go-Zeiten, so kann man seine Dots-Familie beispielsweise auch um seltene und exklusive Varianten erweitern, die sich etwa gemeinsam mit anderen Peridot-Spielern als besondere Züchtungen erschaffen lassen.

Der App-Anbieter Niantic zehrt immer noch von dem unglaublichen Erfolg von Pokémon Go. Die Entwickler haben sich auch für ihre weiteren Veröffentlichungen insbesondere dem Spektrum der Augmented Reality verschrieben. Mit Peridot ist jetzt ein neues Spiel von Niantic erhältlich, das ursprünglich bereits vor gut einem Jahr angekündigt wurde und dem Tamagotchi-Konzept neues Leben einhauchen will.

