Ab September: Neues Real-World-Spiel von Niantic und CAPCOM

Informationen zur Monetarisierung des Titels liegen derzeit noch nicht vor, wahrscheinlich ist jedoch, dass sich Niantic und CAPCOM an Pokémon Go orientieren und ebenfalls auf kostenpflichtige Tickets und eine mit den PokéCoins vergleichbare In-App-Währung setzen werden. Hier müssen wir uns überraschen oder wahlweise auch enttäuschen lassen.

Das Augmented-Reality-Spiel wird im September erscheinen, bietet grundsätzlich interessierten Spielern aber schon jetzt die Möglichkeit an sich in eine Mailing-Liste einzutragen , die zeitnah über die Verfügbarkeit des Titels und den Beginn der Betaphase informieren wird. Diese soll nach Angaben von Niantic auf 10.000 Teilnehmer beschränkt werden und wird voraussichtlich Ende April starten.

Das Spiele-Studio Niantic gilt als Pionier so genannter Real-World-Spiel. Mit Ingress und Pokémon Go zeichnet Niantic für einige der erfolgreichsten Titel des Genres verantwortlich – im September wird man zusammen mit dem japanischen Videospielentwickler CAPCOM einen gänzlich neuen Titel an den Start bringen.

