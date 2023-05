Smartphone-Halterung für E-Scooter

Preislich liegt der Spaß je nachdem, ob ihr mit einer iPhone-Case oder nur dem Klebe-Patch arbeitet, zwischen 45 und 60 Euro. Günstiger geht das Ganze wohl definitiv mit einer einfachen, dann aber auch größeren Klemmhalterung für den Lenker. Falls ihr diesbezüglich was gutes in Verwendung habt, lasst es uns und eure Mitleser gerne über die Kommentare wissen.

In die Halterung selbst ist ein Rotationsmechanismus integriert, sodass sich das iPhone am Lenker um 360 Grad drehen lässt. Montiert wird der Magnet-Saugnapf mithilfe einer flexiblen, mit einem Einstellrad ausgestatteten Schelle. Auf diese Weise ist es dem Hersteller zufolge auch möglich, die Halterung mit wenigen Handgriffen beispielsweise zwischen E-Scooter, Fahrrad. und Kinderwagen zu wechseln.

