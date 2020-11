Per NFC: Licht an- und ausschalten, AirPlay-Musik hin und her reichen

Die heute neu vorgestellten Smart Tags haben uns mal wieder mit Apples Kurzbefehle-App herumspielen lassen. Wir wollten zweierlei in Erfahrung bringen:

Lassen sich die NFC-Tags auch anstelle eines Lichtschalters einsetzen?

Lässt sich die AirPlay-Übergabe an Lautsprecher auch umkehren?

Lichtschalter-Kurzbefehl

Der Lichtschalter-Kurzbefehl ist ein simpler Shortcut mit einer If- bzw. Wenn-Abfrage, mit dessen Hilfe sich ein NFC-Aufkleber anstelle eines Wandtasters nutzen lässt. Brennt die HomeKit-kompatible Lichtquelle, sorgt das Scannen des NFC-Tags für einen dunklen Raum. Ist das Licht hingegen aus, knipst das NFC-Tag die Lampe einfach an.

Für die Logik dahinter sorgt ein Wenn-Baustein in der Kurzbefehle-App. Dieser fragt den aktuellen Lampen-Zustand ab und führt die jeweils gegenteilige Aktion aus. Wenn die in unserem Beispiel gewählte Lampe an der Schlafzimmerdecke aus ist, wird diese aktiviert – ist diese aktiv schaltet der Kurzbefehl sie aus. Kein Hexenwerk.





Musik an AirPlay-Speaker abgeben – und wiederholen

Deutlich komplizierter ist hingegen gestaltet es sich, die NFC-Tags so für die Musik-Übergabe an einen AirPlay-Lautsprecher einzusetzen, so dass diese wieder ähnlich wie ein Schalter funktionieren.

Die Idee: Spiel Musik auf dem iPhone, soll die kurze Berührung des NFC-Tags vor dem AirPlay-Lautsprecher dafür sorgen, dass das iPhone die Musikwiedergabe auf diesem fortsetzt. Die erneute Berührung des NFC-Tags soll die Musik wieder zurück vom Speaker auf das iPhone holen.

Um dieses Hin-und-Her mit nur einem NFC-Tag umzusetzen muss man etwas tricksen. Einen gangbaren Weg hat der französische Foren-Nutzer ‚ikarizdat‘ hier aufgezeigt und seine drei dafür genutzten Kurzbefehle zum Download freigegeben:

Die drei zusammenarbeitenden Kurzbefehle des Anwenders notiert den Zeitpunkt der Musik-Übergabe und das Spielende Gerät in einer Text-Datei, die auf iCloud gesichert und bei jedem neuen Kontakt mit dem NFC-Tag ausgelesen und aktualisiert wird.

Vereinfacht erklärt, wird hier lediglich geprüft: Wer hat zuletzt abgespielt? Anschließend wechselt die Ausgabe.

Kurzbefehle, mit denen der Einsatz von NFC-Stickern Spaß macht. Solltet ihr eine bessere Lösung kennen, um Audio vom iPhone zum AirPlay-Lautsprecher und wieder zurück zu schieben, freuen wir uns über einen Kommentar.