Odyssey: Neue Jailbreak-Lösung für iPhone und iPad

Unter dem Codename „Odyssey“ hat die Hacker-Community eine neue Jailbreak-Lösung zum Download bereitgestellt, die fast vollständig in Apples Swift-Programmiersprache geschrieben wurde und damit wirbt, während der Entwicklung ein besonderes Augenmerk auf Performance und Kompatibilität gelegt zu haben.

Die Kurzformel Jailbreak beschreibt den Vorgang der notwendig ist, um das iPhone-Betriebssystem von Apples Systemrestriktionen zu befreien und so aus dem goldenen Käfig iOS „auszubrechen“.

Ist ein iPhone mit einem Jailbreak versehen, haben Anwender wieder den Vollzugriff auf das Betriebssystem, können beliebige Systemerweiterungen installieren, Apps am App Store vorbei laden und Änderungen vornehmen, die Apple auf seinen Geräten nicht zulässt. Es wäre etwa relativ problemlos möglich, Apples Systemschrift durch den Avatar-Font Papyrus zu ersetzen.

Zurück zu Odyssey. Die neue jailbreak-Lösung ist nach Angaben der Macher kompatibel mit allen Geräten auf denen iOS 13, bis zur Versionsnummer 13.7 installiert ist, die auf Apples A10 oder einen neuen Chip setzen.

AltStore-Installation wird vorausgesetzt

Um den Odyssey-Jailbreak auf seinen Geräte zu installieren muss zuvor der sogenannte AltStore installiert werden. Ein alternativer App Store, der auf einem Mac im Heimnetzwerk aufgesetzt wird und anschließend den Zugriff auf zahlreiche Systemerweiterungen, Apps und zusätzliche Software-Pakete gestattet.

Odyssey ist ein Achtungserfolg, der seinen Nutzern jedoch abverlangt von einer Aktualisierung auf iOS 14 abzusehen. Was in den Anfangstagen der Jailbreak-Community schlicht dazugehörte, dürfte Ende 2020 dafür sorgen, dass viele der eigentlich interessierten Anwendereinen Bogen um die Frickel-Lösung machen dürften. Inzwischen lässt iOS nur noch wenige Wünsche offen – dafür eine mögliche Verwundbarkeit des Betriebssystems in Kauf zu nehmen, rechnet sich nicht mehr.