Penny-App: Erster „Superspartag“ flankiert wildes Rabatt-Durcheinander

Discounter setzen zunehmend auf digitale Rabattaktionen, um Kunden zu binden. Auch die REWE Group bietet mehrere Apps mit verschiedenen Möglichkeiten, beim Einkauf zu sparen. Erst Ende des vergangenen Jahres starteten die Vorteilsprogramme von REWE und PENNY.

Seit Dezember 2024: Vorteilsprogramme von REWE und PENNY

App-Preise, Coupons, Rabattsammler

Nutzer sollen von exklusiven Preisnachlässen, App-Preisen, Rabattcoupons und monatlichen Sammelaktionen profitieren. Voraussetzung ist jedoch die Registrierung in der App, um die Vorteile überhaupt angeboten zu bekönnen.

Die sogenannten App-Preise sind spezielle Angebote, die nur für registrierte Nutzer gelten. Diese werden bereits voraktiviert in der App angezeigt und beim Bezahlen durch das Scannen eines Vorteilscodes automatisch angerechnet. Neben den reduzierten Preisen für einzelne Produkte gibt es wöchentlich wechselnde Coupons, die zusätzlich Rabatte auf bestimmte Warengruppen oder Marken gewähren.

Ein weiteres Element der Sparstrategie ist der sogenannte Rabattsammler. Hierbei können Kunden über den Monat hinweg mit jedem Einkauf eine Umsatzgrenze erreichen, um im Folgemonat einen Rabatt auf den gesamten Einkauf zu erhalten. So soll ein monatlicher Umsatz von 30 Euro einen Nachlass von drei Prozent gewähren, während bei 300 Euro zehn Prozent Rabatt gewährt werden.

Der Rabattsammler erstellt Coupons für den Folgemonat

Erster Superspartag am 28. Februar

Zusätzlich gibt es dann auch noch wechselnde Sparaktionen, bei denen durch den Kauf bestimmter Artikel ein zusätzlicher Coupon freigeschaltet wird. Diese Aktionen variieren monatlich und beziehen sich häufig auf Eigenmarken oder bestimmte Produktkategorien.

Wie das Supermarktblog aktuell meldet, steht am Freitag nun der erste Superspartag bei Penny im Kalender. Nach Angaben des Unternehmenssprechers handelt es sich bei den Superspartagen um spezielle Aktionstage, an denen Kunden einen deutlichen Rabatt auf ihren gesamten Einkauf erhalten. Diese finden mehrfach im Jahr statt. Am 28. Februar soll es fünf Prozent geben.

Die Superspartage sind ergänzende Events für App-Nutzer

Wildes Rabatt-Durcheinander

Laut dem Supermarktblog müssten Penny-Kunden dann insgesamt vier Sparfunktionen beachten, um das volle Einsparpotenzial zu nutzen. Dazu gehörten direkte Preisnachlässe auf bestimmte Aktionsartikel, prozentuale Rabatte auf ausgewählte Warengruppen oder Marken per aktiviertem Coupon sowie gestaffelte Rabatt-Coupons auf den gesamten Einkauf im Folgemonat, die an vorherige Einkaufsbeträge gekoppelt sind.

Zudem könnten Kunden durch den Kauf bestimmter Eigenmarken oder Warengruppen zusätzliche zwei Euro-Rabatt-Coupons für den nächsten Monat erhalten, sofern diese zuvor aktiviert wurden. Dazu kommt der Superspartag als ergänzender Rabatt obendrauf.

Kunden müssen immer mehr Rabatt-Optionen berücksichtigen

Je dichter der Dschungel an Rabatten wird, desto unattraktiver scheint uns die Nutzung der Supermarkt-Apps. Mit zunehmender Anzahl von App-Nutzern dürfte sich das Rabattversprechen zudem langfristig umdrehen: Irgendwann gibt es keine Rabatte für App-Nutzer mehr, sondern einen Aufpreis für all jene Supermarkt-Kunden, die sich gegen die Installation der jeweiligen Supermarkt-Apps entscheiden.