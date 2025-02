Framous: Automatisierte Rahmung von iPhone-Screenshots

Mit „Framous“ ist seit dem 25. Februar 2025 eine neue Desktop-Anwendung im Mac App Store verfügbar, die das Einfügen von Screenshots in Geräterahmen erleichtern soll.

Für iPhone, Apple Watch und Co.

Nach Angaben des Entwicklers Charlie Chapman, der unter anderem für den Geräusche-Baukasten Dark Noise verantwortlich zeichnet, können Nutzer ihre Bildschirmaufnahmen per Drag-and-Drop oder über die Mac-Zwischenablage an die Anwendung übergeben und erhalten wenige Augenblicke später eine fertige Grafik mit einem passenden Geräterahmen.

Die Mac-Applikation soll automatisch erkennen, mit welchem Gerät der Screenshot erstellt wurde, und den passenden Rahmen aus der integrierten Bibliothek auswählen.

Darüber hinaus bietet die App die Möglichkeit, mehrere Geräte in einem Bild zu kombinieren oder mehrere bearbeitete Screenshots in einem Schritt zu exportieren. Nutzer können zudem die Farben der Rahmen anpassen. Durch die Integration in die Kurzbefehle-App lassen sich wiederkehrende Arbeitsabläufe zudem automatisieren.

Nutzer, die regelmäßig Screenshots in standardisierten Geräterahmen benötigen, etwa Entwickler, die ihre Anwendungen bewerben wollen oder Grafiker, die iPhone-Applikationen in Szene setzen müssen, könnten mit der App ihre Arbeitsabläufe deutlich effizienter gestalten.

Preise und eine Online-Alternative

Die Grundversion der Anwendung steht kostenlos im Mac App Store zur Verfügung. Mit dieser lassen sich Screenshots mit allgemeinen Rahmen versehen. Zusätzliche Geräterahmen sind kostenpflichtig: Eine einmalige Zahlung von 22,99 Euro schaltet alle im Jahr 2025 veröffentlichten Rahmen frei, während ein Abonnement für 9,99 Euro pro Jahr den Zugriff auf alle zukünftigen Rahmen ermöglichen soll.

Laut dem Entwickler sei geplant, in den kommenden Jahren weitere Rahmen hinzuzufügen, wobei die neuen Jahreseditionen dann erneut käuflich erworben werden müssten.

Wer eine einfache, derzeit noch kostenlose Online-Variante bevorzugt, der schaut sich die Webseite shots.so an. Für die Kurzbefehle-App bietet sich zudem der Frames-Shortcut an.