Peloton: Hardware wird günstiger, Abo-Preise steigen

Nach langer, bislang erfolgloser Suche nach einem möglichen Kandidaten für eine Unternehmensübernahme hat Peloton, der für seine Laufbänder und Fitness-Fahrräder bekannte Sport-Streaming-Dienst heute signifikante Änderungen in der eigenen Preisstruktur angekündigt.

Die teuren Hardware-Preise sollen purzeln

Günstigere Preise für Fahrrad und Laufband

So soll sich am Geschäftsmodell, Fitnessgeräte zu verkaufen, die nur mit laufenden Trainings-Abos in Gänze genutzt werden können, vorerst nichts ändern. Die Preise hingegen sollen gründlich überarbeitet werden.

Wie das Unternehmen vor wenigen Minuten mitgeteilt hat, ist geplant die Einmalpreise für die Fahrräder und die Laufbänder auf allen Märkten ordentlich zu reduzieren. Gleichzeitig sollen die Monatsgebühren angehoben werden. Zuerst in Nordamerika und in Kanada. In den Vereinigten Staaten steigt der monatliche Preis für die Mitgliedschaft um fünf auf nunmehr 44 US-Dollar. International sollen die Monatspreise vorerst noch nicht angetastet werden. Hier soll zuerst der Content-Katalog weiter ausgebaut werden.

Anders formuliert, müssen die Bestandskunden des Unternehmens nun tiefer in die Tasche greifen, um günstigere Hardwarepreise zu subventionieren, mit denen zusätzliche Neukunden angelockt werden sollen. Es wird erwartet, dass das Bike+ um rund 500 Euro im Preis fällt, das Tread-Laufband um etwa 150 Euro.

Keine Konkurrenz für Apple Fitness+

Mit Preisreduzierungen von 500 Euro fallen die Anschaffungskosten der Peloton-Hardware damit in etwa um den Preis, den Apple für eine neue Apple Watch Series 7 verlangt. Anschließend geben Peloton-Nutzer ein Vielfaches dessen für die monatliche Mitgliedschaft aus, was Apple für Apple Fitness+ veranschlagt.

Wie Peloton gegenüber US-Medienvertretern erklärt hat, verfolgt man mit den neuen Preisen das strategische Ziel, den aktuellen Marktanteil weiter auszubauen.