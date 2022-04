Aktuell kostenlos: „Rotate & Flip“ dreht und spiegelt Video

Die für den Einsatz auf iPhone und iPad optimierte Applikation „Rotate & Flip“ ist nicht unbedingt ein Augenschmaus, dafür aber ein durchaus brauchbarer kleiner Hilfsdownload, der euch bei drei schnellen Eingriffen in Videodateien zur Hand gehen kann. Zuletzt im Februar aktualisiert, wird „Rotate & Flip“ momentan kostenlos im App Store angeboten und verzichtet auf den bislang gefordertem Verkaufspreis in Höhe von zwei Euro.

Live Vorschau und direkte Manipulation

Ist die knapp 80 Megabyte große Applikation aus dem App Store geladen, startet diese mit einer deutschen Benutzeroberfläche und erfragt die Zugriffsberechtigung auf eure Fotomediathek. Wurde diese gewährt, zeigt euch „Rotate & Flip“ alle Videodateien und Live Photos nach chronologischer Reihenfolge des Aufnahmezeitpunktes sortiert an.

Diese lassen sich nun einzeln auswählen und sowohl in 90°-Schritten nach links oder rechts rotieren, als auch vertikale oder horizontal spiegeln. Alle Eingriffe lassen sich in einer Echtzeit-Vorschau auf prüfen – wer will kann die Video-Manipulationen sogar während der laufenden Wiedergabe vornehmen.

Neu encodieren oder nicht

Seid ihr mit dem Ergebnis zufrieden, bietet „Rotate & Flip“ zwei Export-Möglichkeiten für das Ergebnisvideo an. Zum einen kann die Videodatei neu encodiert werden, was Zeit beansprucht und unter Umständen zu Lasten der Videoqualität gehen kann, dafür aber verlässlich funktioniert. Zum anderen steht ein Schnellexport zur Verfügung, der das Video unangetastet lässt und Rotation bzw. Spiegelung lediglich in den Metadaten vermerkt. Je nach abspielendem Player kann es hier jedoch zu unvorhergesehenen Darstellungen kommen.

Entscheidet ihr euch für den Export, kann das Video sowohl in der Foto-Applikation als auch in der Dateien-App des iPhones gespeichert werden; auch ein Überschreiben des Original-Videos ist möglich.