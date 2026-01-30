PDF Toolbox für iOS: Freie Offline-Werkzeuge zur PDF-Bearbeitung

PDF Toolbox richtet sich an Nutzer, die PDF-Dateien auf dem iPhone oder iPad bearbeiten möchten, ohne Inhalte an externe Dienste auszulagern, und kann je nach Bedarf bereits als kleiner Geheimtipp gelten. Die iOS-App ist kostenlos verfügbar, arbeitet vollständig offline und verzichtet auf Werbung, Tracking sowie kostenpflichtige Abonnements.

Fokus auf lokale Verarbeitung und Datenschutz

Ausgangspunkt für die Entwicklung waren Gespräche mit Nutzern, die regelmäßig sensible Unterlagen wie Kontoauszüge, Gehaltsnachweise oder Adressdokumente bearbeiten müssen. Häufig kommen dafür kostenlose Online-Dienste zum Einsatz, bei denen Dateien auf fremde Server hochgeladen werden. PDF Toolbox verfolgt einen anderen Ansatz. Sämtliche Funktionen laufen lokal auf dem Gerät. Es werden keine Benutzerkonten benötigt und keine Dateien übertragen.

Technisch setzt die App auf die systemeigenen Frameworks von Apple. Zum Einsatz kommen PDFKit und Core Graphics. Drittanbieter-Bibliotheken, die Zugriff auf Dokumente erhalten könnten, werden nicht genutzt. Der Entwickler betont damit eine klare Trennung zwischen App-Funktion und Datenverarbeitung.

Umfassende PDF-Werkzeugsammlung

PDF Toolbox ersetzt die frühere App PDF Unlocker und erweitert deren Funktionsumfang deutlich. Nutzer können mehrere PDF-Dateien zusammenführen, Dokumente aufteilen oder Seiten neu anordnen, drehen und entfernen. Zur Optimierung stehen Werkzeuge zum Komprimieren von Dateien sowie zum Anpassen von Seitenformaten bereit.

Darüber hinaus lassen sich PDFs aus Fotos oder Scans erstellen und mithilfe einer Texterkennung durchsuchbar machen. Für den Austausch mit anderen Formaten bietet die App den Export von PDF-Seiten als Bilder an. Im Bereich Sicherheit können vorhandene Passwortsperren entfernt oder neue gesetzt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Metadaten wie Autor oder Änderungsdaten zu löschen. Ergänzt wird das Angebot durch einfache Bearbeitungsfunktionen zum Setzen von Wasserzeichen und Seitenzahlen.

Die App ist kostenlos nutzbar. Optionale In-App-Käufe dienen ausschließlich als freiwillige Unterstützung des Entwicklers und schalten keine zusätzlichen Funktionen frei.