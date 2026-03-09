iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 524 Artikel

Neue Dokumentverwaltung direkt in der App

PDF Toolbox erweitert Funktionen für lokale PDF-Bearbeitung
Die iOS-Applikation PDF Toolbox erhält mit Version 2.1.2 eine umfangreiche Erweiterung ihrer Funktionen. Die Anwendung richtet sich an Nutzer, die PDF-Dateien auf iPhone oder iPad bearbeiten möchten, ohne Dokumente an externe Dienste hochzuladen.

Pdf Toolbox App

Fürs Reinkommen: Bereits im Januar hatten wir die noch junge Applikation als Werkzeug vorgestellt, das sämtliche PDF-Bearbeitungsschritte lokal auf dem Gerät ausführt.

Mit den letzten Updates hat der Entwickler einen integrierten Dokumentmanager eingeführt. Dieser fungiert als Dateibrowser für den App-eigenen Ordner und stellt einen integrierten PDF-Betrachter bereit. Nutzer können ihre Dokumente damit direkt innerhalb der Anwendung durchsuchen, organisieren und bearbeiten. Kontextmenüs ermöglichen den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Werkzeuge wie Komprimieren, Entsperren oder das Entfernen von Metadaten.

Pdf Toolbox App

Parallel dazu unterstützt die Applikation nun zwei Speicherorte. Neben der lokalen Ablage auf dem Gerät kann auch iCloud Drive verwendet werden. Die gewünschte Speicheroption lässt sich in den Einstellungen auswählen.

Batch-Verarbeitung und neue PDF-Werkzeuge

Eine weitere Änderung betrifft die Verarbeitung mehrerer Dokumente gleichzeitig. Zahlreiche Funktionen unterstützen nun sogenannte Stapeloperationen. Nutzer können damit mehrere Dateien in einem Durchgang komprimieren, mit Wasserzeichen versehen, schützen oder entsperren. Auch Texterkennung, Metadatenbereinigung und die Umwandlung in das Archivformat PDF A lassen sich auf mehrere Dokumente gleichzeitig anwenden. Eine Fortschrittsanzeige informiert über den aktuellen Bearbeitungsstand.

Zusätzlich wurde ein Werkzeug integriert, mit dem sich PDFs in das Archivformat PDF A umwandeln lassen. Dieses Format wird häufig für die langfristige Speicherung digitaler Dokumente eingesetzt. Ebenfalls neu ist eine Funktion zum sogenannten Flattening. Dabei werden Formularfelder oder Anmerkungen fest in das Dokument eingebettet, sodass sich Inhalte anschließend nicht mehr separat verändern lassen.

Pdf Aendern Groesse

Die Applikation nutzt nun außerdem Metal 4 zur Beschleunigung bestimmter Verarbeitungsschritte. Davon profitieren vor allem größere Dokumente sowie bildbasierte Operationen wie Komprimierung, Größenanpassung oder Formatumwandlungen.

Bereits Anfang Februar hatte ein vorheriges Update die Möglichkeit ergänzt, PDF-Dokumente elektronisch zu unterschreiben. Nutzer können Signaturen mit dem Apple Pencil oder dem Finger zeichnen, als Text einfügen oder aus Bildern importieren und anschließend auf beliebigen Seiten platzieren.

09. März 2026 um 11:26 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


  • Habe probeweise versucht, Seiten neu anzuordnen. Funktioniert weder am Mac, noch am iPad.

  • Die Umwandlungsfunktion in PDF/A ist für iOS/iPadOS wirklich ein Novum, denn das können selbst die teuren Abo-Apps wie Acrobat oder PDF Expert nicht auf der Plattform. Leider wird dabei nur die sehr alte Version PDF/A-1b unterstützt. Auch ist die Bedienung ziemlich umständlich. Trotzdem erfreulich, dass es endlich eine Möglichkeit gibt, PDF-Dateien in PDF/A auf einem iPad zu konvertieren ohne Nutzung eines Online-Dienstes.

