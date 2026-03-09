PDF Toolbox erweitert Funktionen für lokale PDF-Bearbeitung

Die iOS-Applikation PDF Toolbox erhält mit Version 2.1.2 eine umfangreiche Erweiterung ihrer Funktionen. Die Anwendung richtet sich an Nutzer, die PDF-Dateien auf iPhone oder iPad bearbeiten möchten, ohne Dokumente an externe Dienste hochzuladen.

Fürs Reinkommen: Bereits im Januar hatten wir die noch junge Applikation als Werkzeug vorgestellt, das sämtliche PDF-Bearbeitungsschritte lokal auf dem Gerät ausführt.

Mit den letzten Updates hat der Entwickler einen integrierten Dokumentmanager eingeführt. Dieser fungiert als Dateibrowser für den App-eigenen Ordner und stellt einen integrierten PDF-Betrachter bereit. Nutzer können ihre Dokumente damit direkt innerhalb der Anwendung durchsuchen, organisieren und bearbeiten. Kontextmenüs ermöglichen den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Werkzeuge wie Komprimieren, Entsperren oder das Entfernen von Metadaten.

Parallel dazu unterstützt die Applikation nun zwei Speicherorte. Neben der lokalen Ablage auf dem Gerät kann auch iCloud Drive verwendet werden. Die gewünschte Speicheroption lässt sich in den Einstellungen auswählen.

Batch-Verarbeitung und neue PDF-Werkzeuge

Eine weitere Änderung betrifft die Verarbeitung mehrerer Dokumente gleichzeitig. Zahlreiche Funktionen unterstützen nun sogenannte Stapeloperationen. Nutzer können damit mehrere Dateien in einem Durchgang komprimieren, mit Wasserzeichen versehen, schützen oder entsperren. Auch Texterkennung, Metadatenbereinigung und die Umwandlung in das Archivformat PDF A lassen sich auf mehrere Dokumente gleichzeitig anwenden. Eine Fortschrittsanzeige informiert über den aktuellen Bearbeitungsstand.

Zusätzlich wurde ein Werkzeug integriert, mit dem sich PDFs in das Archivformat PDF A umwandeln lassen. Dieses Format wird häufig für die langfristige Speicherung digitaler Dokumente eingesetzt. Ebenfalls neu ist eine Funktion zum sogenannten Flattening. Dabei werden Formularfelder oder Anmerkungen fest in das Dokument eingebettet, sodass sich Inhalte anschließend nicht mehr separat verändern lassen.

Die Applikation nutzt nun außerdem Metal 4 zur Beschleunigung bestimmter Verarbeitungsschritte. Davon profitieren vor allem größere Dokumente sowie bildbasierte Operationen wie Komprimierung, Größenanpassung oder Formatumwandlungen.

Bereits Anfang Februar hatte ein vorheriges Update die Möglichkeit ergänzt, PDF-Dokumente elektronisch zu unterschreiben. Nutzer können Signaturen mit dem Apple Pencil oder dem Finger zeichnen, als Text einfügen oder aus Bildern importieren und anschließend auf beliebigen Seiten platzieren.