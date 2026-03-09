Sperrbildschirms im Ruhemodus konfigurieren
Hintergrundbild weichgezeichnet? Always-On-Display wieder schärfen
Mit der Einführung des Always-On-Displays beim iPhone 14 hat Apple eine Funktion eingeführt, die den Sperrbildschirm auch im Standby-Zustand sichtbar lässt. Uhrzeit, Widgets und Benachrichtigungen bleiben dabei auf dem Display, während Hintergrundbild und Inhalte lediglich abgedunkelt dargestellt werden.
Immer eingeschaltet? der Always-On-Modus lässt sich auch ganz Ausschalten
Diese Funktionsweise blieb in den vergangenen Jahren weitgehend unverändert.
Mit iOS 26 hat Apple das Verhalten zuletzt leicht angepasst. Wenn das Display in den Always-On-Modus wechselt, wird das Hintergrundbild standardmäßig nicht mehr nur gedimmt, sondern zusätzlich unscharf dargestellt. Der Effekt sorgt dafür, dass Uhrzeit und Widgets stärker hervortreten und leichter zu erkennen sind. Gleichzeitig verändert sich jedoch der visuelle Eindruck des Sperrbildschirms deutlich, da persönliche Fotos und selbst gestaltete Hintergrundbilder weniger klar zu erkennen sind.
Bisherige Darstellung bleibt erhalten
Die grundlegende Funktionsweise des Always-On-Displays bleibt weiterhin bestehen. Das iPhone zeigt weiterhin wichtige Informationen an, während der Energieverbrauch durch eine reduzierte Bildwiederholrate und gedimmte Darstellung niedrig gehalten wird. Unter bestimmten Bedingungen schaltet sich der Bildschirm weiterhin vollständig aus. Das passiert etwa, wenn das Gerät mit dem Display nach unten liegt, sich im Stromsparmodus befindet oder während bestimmter Funktionen wie CarPlay oder der Nutzung der Integrationskamera.
Auch die Möglichkeiten zur Anpassung bleiben grundsätzlich erhalten. Nutzer können weiterhin festlegen, ob Benachrichtigungen im Always-On-Zustand sichtbar sein sollen und ob überhaupt ein Hintergrundbild angezeigt wird.
Immer eingeschaltet >Hintergrundbild weichzeichnen
Neu ist vor allem die zusätzliche Einstellung für die Darstellung des Hintergrundbildes. In den Systemeinstellungen unter „Anzeige & Helligkeit“ findet sich im Bereich des Always-On-Displays bei „Immer eingeschaltet“ der Schalter „Hintergrundbild weichzeichnen“, mit dem sich die Unschärfe wieder deaktivieren lässt.
Wird diese Option ausgeschaltet, zeigt das iPhone den Sperrbildschirm wieder wie zuvor mit einem lediglich abgedunkelten Hintergrundbild an. Apple überlässt euch damit die Entscheidung, ob ihr die stärker reduzierte Darstellung bevorzugt oder weiterhin den unveränderten Sperrbildschirm im Always-On-Modus sehen möchtet.
Schön wäre es auch, wenn man zumindest eine Uhrzeit angeben könnte, von wann bis wann das Display an ist und ab wann es ausgehen soll, zum Beispiel nachts.
Gerade nachts hat das Display ein Eigenleben, manchmal aus, manchmal an.
Erstelle dir einen Fokus, zB Schlafen (Uhrzeitbedingt schalten) und dann kannst du für jeden Fokus einen eigenen Sperr/Hintergrundbildschirm einrichten (zB Full Black damit es möglichst dunkel ist)
Funktioniert bei mir schon lange wunderbar
Im Schlaffokus ist das Display immer aus. Klappt bei mir zuverlässig
Einfach einen Fokus zB. „schlafen“ auf die gewünschte Zeit einstellen.
Das lässt sich über den Fokus einstellen
Du kannst, wie andere genannt haben, den schlaffokus nehmen.
Du kannst dir aber auch einen eigenen Fokus erstellen und den zu bestimmten Zeiten ein- und ausschalten lassen
Genau das geht doch.
Das mit dem Eigenleben kann ich nicht bestätigen.
Kann man ganz einfach mit einem Fokus einstellen
Ich habe die Funktion nicht beim iPhone 17 Plus mit iOS 18.8.1 unter „Anzeige + Helligkeit“. Ist die woanders?
Direkt unter Einstellungen „Fokus“
Da es gar kein 17 Plus gibt, hast du wohl ein anderes Problem ;-)
16 Plus
Wenn du ein 16 Plus hast, warum bleibst du auf 18.8? Aktuell ist ja 26.3.1.
Bei Always-On wird der Liquid-Glass-Effekt abgeschaltet, weshalb die Uhrzeitanzeige dann sehr viel anders aussehen kann als bei der normalen Anzeige.