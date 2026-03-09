Hintergrundbild weichgezeichnet? Always-On-Display wieder schärfen

Mit der Einführung des Always-On-Displays beim iPhone 14 hat Apple eine Funktion eingeführt, die den Sperrbildschirm auch im Standby-Zustand sichtbar lässt. Uhrzeit, Widgets und Benachrichtigungen bleiben dabei auf dem Display, während Hintergrundbild und Inhalte lediglich abgedunkelt dargestellt werden.

Immer eingeschaltet? der Always-On-Modus lässt sich auch ganz Ausschalten

Diese Funktionsweise blieb in den vergangenen Jahren weitgehend unverändert.

Mit iOS 26 hat Apple das Verhalten zuletzt leicht angepasst. Wenn das Display in den Always-On-Modus wechselt, wird das Hintergrundbild standardmäßig nicht mehr nur gedimmt, sondern zusätzlich unscharf dargestellt. Der Effekt sorgt dafür, dass Uhrzeit und Widgets stärker hervortreten und leichter zu erkennen sind. Gleichzeitig verändert sich jedoch der visuelle Eindruck des Sperrbildschirms deutlich, da persönliche Fotos und selbst gestaltete Hintergrundbilder weniger klar zu erkennen sind.

Bisherige Darstellung bleibt erhalten

Die grundlegende Funktionsweise des Always-On-Displays bleibt weiterhin bestehen. Das iPhone zeigt weiterhin wichtige Informationen an, während der Energieverbrauch durch eine reduzierte Bildwiederholrate und gedimmte Darstellung niedrig gehalten wird. Unter bestimmten Bedingungen schaltet sich der Bildschirm weiterhin vollständig aus. Das passiert etwa, wenn das Gerät mit dem Display nach unten liegt, sich im Stromsparmodus befindet oder während bestimmter Funktionen wie CarPlay oder der Nutzung der Integrationskamera.

Auch die Möglichkeiten zur Anpassung bleiben grundsätzlich erhalten. Nutzer können weiterhin festlegen, ob Benachrichtigungen im Always-On-Zustand sichtbar sein sollen und ob überhaupt ein Hintergrundbild angezeigt wird.

Immer eingeschaltet >Hintergrundbild weichzeichnen

Neu ist vor allem die zusätzliche Einstellung für die Darstellung des Hintergrundbildes. In den Systemeinstellungen unter „Anzeige & Helligkeit“ findet sich im Bereich des Always-On-Displays bei „Immer eingeschaltet“ der Schalter „Hintergrundbild weichzeichnen“, mit dem sich die Unschärfe wieder deaktivieren lässt.

Wird diese Option ausgeschaltet, zeigt das iPhone den Sperrbildschirm wieder wie zuvor mit einem lediglich abgedunkelten Hintergrundbild an. Apple überlässt euch damit die Entscheidung, ob ihr die stärker reduzierte Darstellung bevorzugt oder weiterhin den unveränderten Sperrbildschirm im Always-On-Modus sehen möchtet.