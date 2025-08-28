Sicherheitssystem ausgefallen
PayPal-Probleme: Deutsche Banken hatten Zahlungen gestoppt
Zu Wochenbeginn haben wir über die Störungen und Probleme bei PayPal berichtet. Die Süddeutsche Zeitung bringt nun Licht in die Angelegenheit. Demnach hat der Ausfall wichtiger Sicherheitssysteme des Zahlungsdienstleisters dafür gesorgt, dass deutsche Banken die Ausführung von Lastschriften in Milliardenhöhe unterbunden haben.
Auslöser war offenbar, dass am Montag innerhalb kurzer Zeit eine ungewöhnlich große Zahl von Lastschriften, die den Banken zufolge verdächtig oder betrügerisch wirkten. Offenbar ging es hier um mehrere Millionen Buchungen mit einem Gesamtwert von mehr als zehn Milliarden Euro. Sämtliche Vorgänge wurden daraufhin vorläufig eingefroren.
Offenbar durch Systemfehler ausgelöst
Dem Bericht zufolge prüft PayPal eingehende Lastschriften normalerweise, bevor sie an die Banken weitergegeben werden. Jedoch sei das Sicherheitssystem des Unternehmens Ende vergangener Woche teilweise ausgefallen, was zur Folge hatte, dass Zahlungen ungefiltert eingereicht wurden. Als Reaktion darauf haben dann wohl mehrere Banken die Verarbeitung von PayPal-Transaktionen gestoppt, um unberechtigte Abbuchungen zu verhindern.
Der Süddeutschen Zeitung zufolge waren unter anderem die Bayerische Landesbank und die Hessische Landesbank sowie die DZ Bank involviert, die für zahlreiche Genossenschaftsbanken Zahlungen abwickelt. Wir hatten bereits zuvor darüber berichtet, dass auch Banken wie die DKB und die Commerzbank auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit PayPal-Zahlungen hingewiesen haben.
PayPal bestätigt „Serviceunterbrechung“
Die Maßnahmen hätten in erster Linie Händler getroffen, da diese vorerst kein Geld für gelieferte Waren erhielten, und das Guthaben bis zur weiteren Überprüfung bei den Kunden verblieb. Zumindest teilweise seien die ausstehenden Transaktionen immer noch nicht abgearbeitet.
Mit weiterführenden Informationen halten sich sowohl die Banken als auch PayPal zurück. Beide Seiten bestätigen lediglich, dass es Probleme gegeben und diese zeitnah behoben wurden.
Freue mich auf Wero :)
Wer?
Irgendetwas was mal wieder begraben wird und krampfhaft Rentnerbanken pushen.
Die ING würde ich nun nicht als Rentnerbank bezeichnen. Geht besser als PayPal an Freunde senden. Leider bietet noch keiner der mir bekannten Händler eine Unterstützung an.
Unterstützung? So etwas brauchen Silberrücken nicht. Und vor allem nicht die Silberrücken die bei den Banken entscheiden.
Wero ist ja schon Funktions- designtechnisch nicht so der Brüller- wie kommt ihr drauf das es dort niemals technische Fehler geben wird? Wir nutzen Paypal seit 2004 ohne Probleme.
Dann freu dich mal, wenn in 30 Jahren endlich alle Banken unterstützt werden und kein Händler im Internet die Bezahlung darüber anbietet.
Ja, es wird wie alles, was in dieser Richtung von deutschen Banken kommt, eine absolute Totgeburt.
Liegt auch einfach daran dass es wenig Sinn macht nach über zwanzig Jahren mit einem System um die Ecke zu kommen in einem Markt der längst aufgeteilt ist und funktioniert.
Und vor allem mal ein paar Händler
Die haben tatsächlich paar coole Features aktuell. Vor allem Fan von der Zahlung inkl. anonymer 18+ Verifikation mit EUDI.
Dann muss man dem schmierigen Türsteher oder der Person hinter Theke nicht mehr den Ausweis zeigen wo die alle Daten sehen :)
Nur akzeptiert es fast niemand.
Wero hat doch jetzt erst gestartet, das dauert noch paar Jahre.
Interessanter wird es, wenn man mit Wero in Läden / online bezahlen kann.
Wieso gleich alles schlecht reden, freut euch das die EU endlich mal alternativen anbietet zu den US unternehmen.
Auch wenn es nur ein kleiner Schritt ist.
Wenn es nach mir geht, würde ich mir einen europäischen Kreditkarten Anbieter wünschen.
Ich verstehe bis heute nicht warum die Staaten Mastercard, Visa, Amex US haben. Japan und China auch ihre eigenen Anbieter haben.
Nur Europa hat nichts, außer Abhängigkeiten.