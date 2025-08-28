PayPal-Probleme: Deutsche Banken hatten Zahlungen gestoppt

Zu Wochenbeginn haben wir über die Störungen und Probleme bei PayPal berichtet. Die Süddeutsche Zeitung bringt nun Licht in die Angelegenheit. Demnach hat der Ausfall wichtiger Sicherheitssysteme des Zahlungsdienstleisters dafür gesorgt, dass deutsche Banken die Ausführung von Lastschriften in Milliardenhöhe unterbunden haben.

Auslöser war offenbar, dass am Montag innerhalb kurzer Zeit eine ungewöhnlich große Zahl von Lastschriften, die den Banken zufolge verdächtig oder betrügerisch wirkten. Offenbar ging es hier um mehrere Millionen Buchungen mit einem Gesamtwert von mehr als zehn Milliarden Euro. Sämtliche Vorgänge wurden daraufhin vorläufig eingefroren.

Offenbar durch Systemfehler ausgelöst

Dem Bericht zufolge prüft PayPal eingehende Lastschriften normalerweise, bevor sie an die Banken weitergegeben werden. Jedoch sei das Sicherheitssystem des Unternehmens Ende vergangener Woche teilweise ausgefallen, was zur Folge hatte, dass Zahlungen ungefiltert eingereicht wurden. Als Reaktion darauf haben dann wohl mehrere Banken die Verarbeitung von PayPal-Transaktionen gestoppt, um unberechtigte Abbuchungen zu verhindern.

Der Süddeutschen Zeitung zufolge waren unter anderem die Bayerische Landesbank und die Hessische Landesbank sowie die DZ Bank involviert, die für zahlreiche Genossenschaftsbanken Zahlungen abwickelt. Wir hatten bereits zuvor darüber berichtet, dass auch Banken wie die DKB und die Commerzbank auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit PayPal-Zahlungen hingewiesen haben.

PayPal bestätigt „Serviceunterbrechung“

Die Maßnahmen hätten in erster Linie Händler getroffen, da diese vorerst kein Geld für gelieferte Waren erhielten, und das Guthaben bis zur weiteren Überprüfung bei den Kunden verblieb. Zumindest teilweise seien die ausstehenden Transaktionen immer noch nicht abgearbeitet.

Mit weiterführenden Informationen halten sich sowohl die Banken als auch PayPal zurück. Beide Seiten bestätigen lediglich, dass es Probleme gegeben und diese zeitnah behoben wurden.