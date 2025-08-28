iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 894 Artikel

Entwickler erhält keine Auskunft

Apple sperrt iTorrent im AltStore und niemand weiß warum
Apple sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, das Unternehmen habe mit iTorrent eine Anwendung aufgrund ihrer Eigenschaft gesperrt, Dateitransfers auf Basis des BitTorrent-Protokolls zu ermöglichen.

iTorrent wurde über den in den Ländern der EU verfügbaren alternativen App Store AltStore Pal angeboten. Im offiziellen App Store von Apple sind solche Anwendungen ohnehin nicht erlaubt. Apple muss die im AltStore Pal verfügbaren Daten jedoch ebenfalls notarisieren, um so deren grundlegende Kompatibilität zu gewährleisten. Apple kann hier Apps ablehnen, eine Ablehnung sollte jedoch auf funktionalen oder sicherheitsrelevanten Gründen beruhen, nicht auf der Art der Funktion selbst.

Doch genau dies scheint nun der Fall zu sein. Wie das Portal TorrentFreak berichtet, war Apple bislang nicht dazu bereit, dem Entwickler oder den Betreibern des AltStore Pal die Gründe dafür mitzuteilen, dass der Anwendung die Notarisierung und damit die Zulassung für die Installation auf dem iPhone entzogen wurde.

Itorrent

Nur ausweichende Antworten von Apple

Wenn ein valider und nachvollziehbarer Grund dafür vorliegen würde, wäre es ein Einfaches für Apple, diesen mitzuteilen und somit jegliche Spekulationen und Gerüchte zu unterbinden. Doch berichten Entwickler und AltStore-Betreiber übereinstimmend, dass sie schon seit Wochen versuchen, den Grund für die Sperrung zu erfahren, jedoch stets nur ausweichende Antworten erhalten.

Nachdem Apple in den eigenen App Stores konsequent gegen diese Kategorie von Anwendungen vorgeht, liegt es zumindest nahe, dass die Sperrung für den AltStore Pal auf einer ähnlichen Auslegung beruhen könnte. Der Entwickler der App will dabei zwar keinesfalls ausschließen, dass er seinerseits einen Fehler gemacht hat. Apple habe ihm gegenüber aber keinerlei Andeutungen in dieser Richtung gemacht, sondern auf Anfragen stets mit vagen oder ausweichenden Auskünften im Sinne von, man werde die Angelegenheit untersuchen reagiert.
    31 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wie will Apple Apps in Drittanbieter-App Stores sperren, wenn Apple mit den entsprechenden App Stores absolut nichts am Hut hat?!?!?!

    • Artikel lesen: „Apple muss die im AltStore Pal verfügbaren Daten jedoch ebenfalls notarisieren, um so deren grundlegende Kompatibilität zu gewährleisten. Apple kann hier Apps ablehnen, …“

      • Sollte der Altstore nicht dafür sein um Apple zu umgehen ? So sind wir an den gleichen Punkt wie beim
        Normalen Store

      • Es ging niemals um „umgehen“ sondern Alternativ Stores zur geben. War bestimmt der feuchte Traum der Blind-Beifall-Klatschende User.

  • Es wird Zeit, dass die EU hier mal wirklich schmerzhafte Strafen verhängt.

  • Ist doch ein prima Beispiel, an dem die EU ein Exempel statuieren und ein paar Milliarden DSA-Strafe erheben sollte.

  • Liebes ifun-Team,
    Ein informativer Satz über den Sinn und Zweck bzw. Nutzen des Programms am Ende des Artikels wäre sehr hilfreich. Nicht jeder Leser hat Ahnung von iTorrent.
    Danke

      • „….Dateitransfers auf Basis des BitTorrent-Protokolls….“

        Der Satz ist ein wenig aussageschwach. Was ist das Besondere, was die Vorteile? Nachteile? Warum hat Apple etwas gegen da Protokoll etc.

      • @c.linde

        Du erwartest also zu jeder News noch eine Wiki-Beitrag zur Erklärung?

      • @c.linde
        Wie wäre es mit Wikipedia – Stichwort: BitTorrent

      • Naja, in eine Nachricht gehören die 5 W’s (wer, was, wie, wann, wo). Ein Artikel beleuchtet immer auch die Hintergründe. Dazu gehört auch eine Erklärung des Sinn und Zwecks bzw. der Funktionsweise.

        Stell Dir vor ich schreibe einen Artikel über „wie schreibe ich eine Nachricht“ Hättest Du keine Ahnung über Journalismus, interessierst Dich aber dafür, und ich würde die 5 W’s nicht erklären, wäre der Artikel wenig hilfreich, oder?

    • Absolut richtig, habe ich schon mal gehört, kenne ich aber nicht.

  • Welchen Sinn haben alternative App Stores, wenn Apple alles nach Belieben tun kann? Ohne die EU-Vorschriften im Detail zu kennen, fällt es schwer zu glauben, dass dieses Verhalten den EU-Richtlinien entspricht.

  • Was ist denn dann der Sinn alternativer App Stores, wenn Apple da auch tun und lassen kann was sie wollen?
    Ohne die EU Vorschriften im Detail gelesen zu haben, kann ich mir trotzdem nur schwer vorstellen, dass dieses Verhalten mit den EU Richtlinien übereinstimmt.

  • Das ist ein interessantes Thema. Hat wer Erfahrungen wie das bei Android Stores läuft? Kann da Google auch so die Hand drüber halten?

  • über das Bittorrent Netzwerk werden sehr häufig illegale Sachen zum Download angeboten. Filme Musik etc.

  • Wer weiß welche Sicherheitslücke nun dadurch entdeckt wurde. Abwarten.

