Apple sperrt iTorrent im AltStore und niemand weiß warum

Apple sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, das Unternehmen habe mit iTorrent eine Anwendung aufgrund ihrer Eigenschaft gesperrt, Dateitransfers auf Basis des BitTorrent-Protokolls zu ermöglichen.

iTorrent wurde über den in den Ländern der EU verfügbaren alternativen App Store AltStore Pal angeboten. Im offiziellen App Store von Apple sind solche Anwendungen ohnehin nicht erlaubt. Apple muss die im AltStore Pal verfügbaren Daten jedoch ebenfalls notarisieren, um so deren grundlegende Kompatibilität zu gewährleisten. Apple kann hier Apps ablehnen, eine Ablehnung sollte jedoch auf funktionalen oder sicherheitsrelevanten Gründen beruhen, nicht auf der Art der Funktion selbst.

Doch genau dies scheint nun der Fall zu sein. Wie das Portal TorrentFreak berichtet, war Apple bislang nicht dazu bereit, dem Entwickler oder den Betreibern des AltStore Pal die Gründe dafür mitzuteilen, dass der Anwendung die Notarisierung und damit die Zulassung für die Installation auf dem iPhone entzogen wurde.

Nur ausweichende Antworten von Apple

Wenn ein valider und nachvollziehbarer Grund dafür vorliegen würde, wäre es ein Einfaches für Apple, diesen mitzuteilen und somit jegliche Spekulationen und Gerüchte zu unterbinden. Doch berichten Entwickler und AltStore-Betreiber übereinstimmend, dass sie schon seit Wochen versuchen, den Grund für die Sperrung zu erfahren, jedoch stets nur ausweichende Antworten erhalten.

Nachdem Apple in den eigenen App Stores konsequent gegen diese Kategorie von Anwendungen vorgeht, liegt es zumindest nahe, dass die Sperrung für den AltStore Pal auf einer ähnlichen Auslegung beruhen könnte. Der Entwickler der App will dabei zwar keinesfalls ausschließen, dass er seinerseits einen Fehler gemacht hat. Apple habe ihm gegenüber aber keinerlei Andeutungen in dieser Richtung gemacht, sondern auf Anfragen stets mit vagen oder ausweichenden Auskünften im Sinne von, man werde die Angelegenheit untersuchen reagiert.