How to Say Goodbye: Neues Premium-Puzzle von ARTE

Mit How to Say Goodbye ist ARTE Frankreich mit einem neuen Premium-Titel im App Store vertreten. Das Spiel befasst sich mit dem Thema Tod und deutet das Dahinscheiden quasi als Neuanfang. Spieler begleiten eben verstorbene Charaktere und müssen diese dabei unterstützen, den Weg auf die „andere Seite“ zu finden.

Mit der Art und Weise, wie man als Spieler die verlorenen Seelen in die richtige Bahn lenkt, erinnert „How to Say Goodbye“ ein wenig an ein Schiebepuzzle. Man muss den orientierungslosen Geistern durch das geschickte Verschieben von Dekorelementen den richtigen Weg bahnen und diese zum Ausgang der Zwischenwelt leiten.

Zum Kaufpreis von 4,99 Euro kommt die App mit mehr als 15 in unterschiedlichen Stilen illustrierten Kapiteln, die beispielsweise in einem Krankenhauszimmer, in der heimischen Küche oder auch auf dem Mond handeln. „How to Say Goodbye“ ist sowohl für das iPhone als auch für das iPad optimiert.