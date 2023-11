Paypal integriert Paket-Tracking und streicht automatisches Komma

Paypal ist dabei, eine Funktion zur Verfolgung von Paketsendungen direkt in die eigene Bezahl-App einzubauen. Ein Unternehmenssprecher hat dies gegenüber dem Magazin TechCrunch bestätigt. Bereits im vergangenen Monat haben amerikanische Paypal-Nutzer entsprechende Hinweise in der Paypal-App ausgemacht.

PayPal is working on adding package tracking to their iOS app.

"Link your Gmail to track more orders whether you paid with PayPal or not." pic.twitter.com/LzhF3rXv9p

