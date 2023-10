Neue Anker-Powerbank: Kompakte 20.000 mAh und USB-C-Trageschlaufe

Mit seiner neuen Powerbank A1647 hat Anker allem voran die Besitzer eines der neuen iPhone-Modelle im Auge. Der leistungsstarke Zusatzakku will mit einem integrierten USB-C-Kabel das Laden unterwegs vereinfachen. Optional besteht aber auch die Möglichkeit, weitere Geräte oder auch andere Ladestandards über die zusätzlich vorhandenen Anschlüsse für USB-C und USB-A zu versorgen.

Der neue Zusatzakku hat eine Kapazität von 20.000 mAh und ist in der Lage, angeschlossene Geräte mit maximal 22,5 Watt zu versorgen. Damit sich das verbundene Gerät auch während des Ladevorgangs beispielsweise zum Videoschauen komfortabel benutzen lässt, kann man einen integrieren Bügel als Standfuß fürs sein Smartphone verwenden. Ein integriertes Display informiert über den Füllstand des Akkus. Voll geladen hält der Akku dem Hersteller zufolge ausreichend Kapazität, um eine iPhone 14 Pro viermal oder ein iPad Pro anderthalb mal zu laden.

Anker bietet den neuen Akku in den Farben Schwarz, Weiß, Lila und Rosa an. Die Variante in Schwarz ist aktuell mit Preisnachlass für 44,99 Euro zu haben, für die anderen Farben muss man jeweils 49,99 Euro investieren. Mit seinen Abmessungen von 113 x 72 x 30,5 Millimeter ist der Akku erfreulich kompakt. Das integrierte USB-C-Kabel ist 22 Zentimeter lang und kann zugleich auch als Trageschlaufe verwendet werden.