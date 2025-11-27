„Pause Before You Post“: Kampagne soll Smartphone-Eltern sensibilisieren

Die irische Datenschutzbehörde startet gemeinsam mit der Kreativagentur Core eine europaweite Informationskampagne zum Thema „Sharenting“. Gemeint ist das regelmäßige Teilen von Fotos, Videos und persönlichen Informationen über Kinder in sozialen Netzwerken.

Die Kampagne erklärt, wie früh eine digitale Spur entstehen kann und wie leicht sich persönliche Daten zu einem vollständigen Profil zusammensetzen lassen. Eltern veröffentlichen häufig Namen, Geburtsdaten oder Hinweise auf Hobbys und Aufenthaltsorte ihrer Kinder.

Diese Informationen können später nur schwer gelöscht werden und entstehen oft ohne Wissen oder Einwilligung der Kinder. Die Kampagne weist zudem darauf hin, dass das Gespräch über den Umgang mit persönlichen Daten ein wichtiger Teil der Medienerziehung ist.

Gefahren durch Missbrauch und unerwünschte Nutzung

Mit jeder Veröffentlichung steigt das Risiko, dass Bilder oder Videos in falsche Hände geraten. Studien zeigen, dass bereits wenige Fotos ausreichen, um täuschend echte Bild- oder Videomontagen zu erstellen. Ein großer Teil der Aufnahmen, die auf kriminellen Plattformen auftauchen, stammt ursprünglich aus regulären Social-Media-Profilen von Eltern.

Hinzu kommt, dass viele Geräte automatisch Standort- und Zeitinformationen in Dateien speichern. Dies kann Rückschlüsse auf wiederkehrende Wege und Aufenthaltsorte ermöglichen. Auch Identitätsdiebstahl wird als wachsendes Problem eingestuft. Öffentliche Angaben zu Namen, Schulen oder Geburtstagen können für Betrugsversuche genutzt werden und langfristige Folgen haben.

Aufruf zu bewussterem Teilen

Die Kampagne wird über Fernsehen, Kino und soziale Medien ausgespielt und richtet sich an Familien mit Kindern unter 18 Jahren. Der Ansatz zeigt Alltagssituationen, in denen Fremde unbemerkt auf veröffentlichte Informationen zugreifen. Damit soll verdeutlicht werden, wie leicht Inhalte ohne Kontrolle weiterverbreitet werden können. Gleichzeitig soll die Botschaft vermittelt werden, dass ein kurzes Innehalten und ein Moment der Reflexion vor dem Posten helfen kann, die Privatsphäre der eigenen Kinder zu schützen.