Smarte Kerzenwärmer-Lampe von SwitchBot startet

Passend zur bevorstehenden Adventszeit hat SwitchBot mit dem Verkauf seiner Smarthome-Kerzenwärmer-Lampe begonnen. Die Produktneuheit lässt sich sowohl über den Onlineshop des Herstellers als auch über Amazon bestellen. Zur Markteinführung wurde der Preis auf 33,99 Euro gesenkt.

Falls ihr wie wir bislang noch nicht einmal wusstet, was eine Kerzenwärmer-Lampe ist: Die Geräte sollen einerseits für angenehme Lichtstimmung sorgen und zudem den Duft von Kerzen verbreiten, ohne dass diese dafür brennen müssen. Das Wachs schmilzt unter der Lampe langsam und gleichmäßig, ohne dass dabei eine Gefährdung durch offenes Feuer entsteht, was besonders in Haushalten mit Kindern oder Haustieren von Vorteil ist. Die Kerzen sollen dabei zudem länger halten als wenn sie gewöhnlich abgebrannt werden.

Die Tatsache, dass hier kein Feuer im Spiel ist, ermöglicht es dann auch die Lampe gefahrenfrei smart zu machen. Das neue SwitchBot-Gerät lässt sich über Matter in Smarthome-Systeme wie Apple Home oder Amazon Alexa einbinden und anschließend nicht nur per App oder Sprachassistent steuern, sondern auch in Automationen einbinden. Laut der Werbung von SwitchBot kann man dafür sorgen, dass man bei angenehmer Stimmung die Wohnung betritt oder die Lampe ganz einfach per Zeitsteuerung als Begleitung zum Fernsehen, Einschlafen oder Aufwachen programmieren. Neben dem Aus- und Anschalten aus der Ferne lässt sich auch die Leuchtkraft der verbauten Lampe stufenlos dimmen.

Für gängige Duftkerzen geeignet

Laut SwitchBot lassen sich damit Duftkerzen mit bis zu 9,5 Zentimeter Durchmesser verwenden. Der Freiraum unter der Lampe ist 14 Zentimeter hoch. Passende Kerzen sollten sich gerade jetzt im Rahmen der Black-Friday-Aktionen von Marken wie Yankee Candle beispielsweise hier bei Amazon, günstig finden lassen.

Der aktuelle Aktionspreis für die Kerzenwärmer-Lampe von SwitchBot gilt für begrenzte Zeit. Normalerweise soll der Verkaufspreis bei 39,99 Euro liegen.