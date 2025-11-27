Huckepack-SSDs mit MagSafe: Verbatim SnapBack erweitert Auswahl

Wir kennen Verbatim noch als Anbieter der „guten“ CD-Rohlinge. Zwar bietet Verbatim noch immer Speicherlösungen an, hat sich von optischen Datenträgern inzwischen aber weitgehend verabschiedet. Aktuell ergänzt der Konzern seine Produktreihe externer Speicherlösungen um die SnapBack Ultra Slim SSD.

Das Modell wurde für iPhone-Anwender entwickelt, die große Datenmengen unterwegs sichern und bearbeiten möchten. Die SSD ist nur 5 Millimeter dick und wiegt 42 Gramm. Sie kann magnetisch an der MagSafe-Rückseite des iPhones befestigt werden.

Aufnahmen und andere Inhalte lassen sich dann direkt auf der SSD ablegen, ohne dass zusätzliches Zubehör erforderlich ist. Das kompakte Format eignet sich vor allem für mobile Videoaufnahmen, Livestreams und andere Aufgaben, bei denen zusätzlicher Speicherplatz benötigt wird.

Leistungswerte für umfangreiche Mediendateien

Die SSD nutzt USB 3.2 Gen 2×2 und erreicht modellabhängig bis zu 2 Gigabyte pro Sekunde beim Lesen sowie bis zu 1,9 Gigabyte pro Sekunde beim Schreiben. Damit können auch große Videodateien und Fotoarchive schnell übertragen oder bearbeitet werden. Verbatim gibt an, dass sich die SSD für die Aufnahme hochauflösender Videodaten eignet.

Das Metallgehäuse soll für eine effiziente Wärmeableitung sorgen. Die SSD ist mit allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 15, sowie mit Mac- sowie Windows-Rechnern kompatibel. Im Lieferumfang befinden sich zwei USB-C-Kabel. Eines davon ist U-förmig und für die Nutzung am iPhone vorgesehen.

Verbatim bietet die SnapBack Ultra Slim SSD mit 512 Gigabyte, 1 Terabyte und 2 Terabyte Speicherkapazität an. Die Preise liegen zwischen 129,99 Euro und 289,99 Euro.

Mehrere Alternativen verfügbar

Neben Verbatims neuem Modell gibt es mehrere kompakte SSDs mit magnetischer Befestigung, die sich ebenfalls für mobile Aufnahmen und schnelle Transfers eignen. Viele dieser Geräte richten sich speziell an Nutzer moderner iPhones und bieten ähnliche Leistungswerte.