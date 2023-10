Pause Ads: Video-Streamer bauen Anzeigengeschäft weiter aus

Mehrere Video-Streaming-Anbieter sind in den vergangenen Monaten dazu übergegangen, neben ihren kostenpflichtigen Zugängen auch neue Abostufen mit zusätzlichen Werbeeinblendungen anzubieten.

Die günstigeren Tarife, bei denen Verbraucher mit etwa sechs Minuten Werbung pro Stunde rechnen müssen, generieren nicht nur zusätzliche Umsätze, sondern geben den Streaming-Anbietern auch zusätzliche Stellschrauben in die Hand, die zur Profitoptimierung genutzt werden können.

Pause Ads breiten sich aus

Sind günstigere Werbezugänge vorhanden, lassen sich die Preise der werbefreien Premium-Abonnements immer weiter in die Höhe schrauben; für ein Fallback ist ja gesorgt. Zudem kann der Werbeanteil in den reklamefinanzierten Zugängen flexibel an die Nachfrage der Konzerne und die Toleranz der Verbraucher angepasst werden.

Wie der Branchendienst Variety berichtet, stehen aktuell sogenannte Pause Ads im Fokus der Streaming-Anbieter. Dabei handelt es sich um zusätzliche Werbeeinblendungen, die angezeigt werden, sobald Anwender die laufende Fernsehserie beziehungsweise den aktiven Spielfilm pausieren. Hier wird dann häufig ein QR-Code eingeblendet, der auf ein Produkt hinweist, das zuvor mit einem eigenen Werbespot im laufenden Programm bedacht wurde.

In den Vereinigten Staaten experimentieren bereits mehrere Anbieter mit den neuen Pause Ads. Unter anderem laufen diese bei der Disney-Tochter Hulu, bei dem von Warner Bros. Discovery angebotenen HBO-Nachfolger Max und bei NBCUniversa-Angebot Peacock – eine Ausweitung auf zusätzliche Streaming-Dienste gilt als wahrscheinlich.

Werbung auch in Premium-Zugängen?

Langfristig könnten die Pause Ads vielleicht sogar in bezahlten Premium-Zugängen sichtbar werden, da diese das laufende Programm nicht aktiv unterbrechen, sondern lediglich eingeblendet werden, wenn der Anwender die Wiedergabe ohnehin gestoppt hat.

Zuletzt hatte Amazon angekündigt, die Inhalte von Prime Video ab dem kommenden Jahr grundsätzlich mit Werbeanzeigen verdünnen zu wollen. Disney+ wird ab November einen Reklamezugang anbieten.