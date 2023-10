iPhone als Akku: Satechi bringt neuen Dual-Adapter

Seitdem Apple auch beim iPhone einen USB-C-Port verbaut, ist dieses in der Lage, Geräte mit geringem Energiebedarf mit Strom zu versorgen. Der Zubehör-Anbieter Satechi hat hier nun ein neues Accessoire im Angebot, das sich um die Stromversorgung von Apple Watch und AirPods kümmert, ohne dafür zwei Ladekabel mitführen zu müssen.

Vorne Watch, hinten AirPods

Der neue „Dual-Sided 2-in-1 USB-C Charger for Apple Watch and AirPods“ wird dazu in den USB-C-Port des iPhones eingesteckt und bietet zwei induktive Ladeauflagen, auf denen wahlweise die Apple Watch oder aber die AirPods aufgelegt und mit neuer Energie versorgt werden können.

Natürlich kann der Ladeadapter auch an einem beliebigen Netzteil, am MacBook oder am iPad eingesetzt werden. Besitzer des iPhone 15 können erstmals aber auch ihr Smartphone zum Stromspender machen.

Aktuell ist der Dual-Sided-Charger nur in den Vereinigten Staaten verfügbar. Dort trägt dieser einen vergleichsweise attraktiven Preis von 49 US-Dollar. Zum Vergleich: Das tragbare USB-C-Ladegerät des Zubehör-Anbieters ESR, das nur mit der Apple Watch genutzt werden kann, wird für 36 Euro angeboten.

Leider nur 2,5 W und 5 Watt

Leistungstechnisch ist der zweifache Ladeadapter auf eine maximale Ladeleistung von 2,5 W für die Apple Watch und maximal 5 W für das drahtlose AirPods-Ladecase beschränkt. Die beiden Oberflächen lassen sich nicht gleichzeitig nutzen, sondern können ausschließlich einzeln eingesetzt werden.

Der neue Zweifach-Ladeadapter misst 3 cm x 7,5 cm, wiegt knapp 50 Gramm und ist in einer silbernen Ausführung erhältlich. Wir melden uns noch mal, sobald der Adapter auch in Deutschland verfügbar ist. Wer Interesse hat, kann bis dahin einen Blick in die einseitige Betriebsanleitung (PDF-Link) werfen. Üblicherweise benötigen neue Satechi-Accessoires vier bis acht Wochen, um auch auf dem deutschen Markt in ausreichender Stückzahl erhältlich zu sein.