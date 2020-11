Passwort-Manager: Enpass lockt 1Password-Nutzer zum Wechsel

Der mit soliden Mac- und iOS-Anwendungen bestückte Passwort-Manager Enpass kam in unserem gestrigen Hinweis auf das 10-Monats-Angebot des Kategorie-Platzhirschen 1Password zur Sprache. In unserem Eintrag zum Deal wurde die App von mehreren Lesern als durchaus brauchbare Alternative zum langjährigen Favoriten empfohlen.

Auch wir begleiten Enpass schon einige Jahre und werden uns jetzt noch mal genauer mit dem 1Password-Nachbau beschäftigen, der in vielen Bereichen bereits auf Augenhöhe mit seinem offensichtlichen Vorbild konkurriert.

Neben Dropbox und iCloud auch WebDAV, Box und OneDrive

Anlass dafür ist in unserem Fall das neue MacBook Air mit M1-Prozessor, das uns einen Strich durch die bisherige Synchronisation unseres 1Password-Tresors über Dropbox machen. Da das MacBook das relativ neue 3-Geräte-Limit der kostenlosen DropBox-Accounts sprengt, müssten wir entweder $10 pro Monat in Dropbox oder $5 pro Monat in 1Password Investieren. Zwei Optionen, die uns als Fans konventioneller Lizenzen, wenig attraktiv scheinen.

Womit wir zum Black Friday Sale von Enpass kommen. Enpass selbst bietet sowohl ein Abo als auch eine Einzel-Lizenz an, die aktuell mit deutlichen Rabatten abgegebene werden:

Einmal-Kauf für 49,83 Euro statt 71,19 Euro

für 49,83 Euro statt 71,19 Euro 12 Monate für 8,59 Euro statt 21,49 Euro

für 8,59 Euro statt 21,49 Euro 6 Monate für 5,99 Euro statt 14,99 Euro

Womit die App (bei uns) punktet, ist die Möglich den eigenen Tresor nicht nur über iCloud oder Dropbox zu synchronisieren, sondern diesen auch per WebDAV über einen eigenen Server abzugleichen. Der Server ist vorhanden, warum den Abgleich also nicht selbst übernehmen?

Zudem ist Enpass ähnlich breit aufgestellt wie 1Password. Die App bietet iOS- und Android-Apps, Desktop-Apps für Mac, Windows und Linux, und Browser-Erweiterungen für Chrome, Firefox, Safari, EDGE, Opera und Vivaldi an.

1Password-Tresore lassen sich importieren

Darüber hinaus kann Enpass bislang in 1Password gesicherte Datentresore mit all ihren Einträgen importieren und direkt selbst verwalten.

Ihr seht seht schon – wir sprechen uns Mut zu. Drückt uns die Daumen. Wenn der Wechsel reibungslos vonstatten gegangen ist und wir auch in einem halben Jahr keine Probleme mit Enpass gehabt haben sollten, dann melden wir uns noch mal.