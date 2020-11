Noch eine App zum Ticket-Kauf: Neue „Berlin Connect“-App startet

Die strikte Trennung zwischen den Berliner Verkehrsbetrieben – die wegen der ehemaligen Aktiengesellschaft im Namen noch immer mit „BVG“ abgekürzt werden – und der S-Bahn Berlin ist auch für gebürtige Berliner nur schwer nachzuvollziehen.

BVG und S-Bahn teilen sich Bahnhöfe, Tarif-System und die Beförderung der Berliner, arbeiten ansonsten aber vollständig getrennt voneinander. Während sich die BVG um Busse, U-Bahnen, Fähren und Trams kümmert, hat die S-Bahn die Stadtschnellbahn im Griff, die allerdings im Netz der Deutschen Bahn unterwegs ist.

Die Trennung von S-Bahn und BVG haben nicht nur zu eigenen Logos der beiden Beförderer und unterschiedlichen Ansprechpartnern für nahezu identische Themen gesorgt, sondern der Hauptstadt auch mehrere, funktional weitgehend deckungsgleiche iOS-Anwendungen beschert.

Noch eine App zum Ticket-Kauf

Nachdem die BVG ihre offizielle Fahrinfo-Applikation zuletzt um die ebenfalls für den Ticketkauf nutzbare BVG Ticket App und das Multi-Mobilitäts-Angebot Jelbi ergänzte, hat die Berliner S-Bahn jetzt ihre neue Berlin Connect-App offiziell in Version 3.0 vorgestellt.

Schon etwas länger im stillen Rollout verfügbar, bietet sich die Berlin Connect-App jetzt für alle Nutzer in Ausgabe 3 an und verspricht den Zugriff auf mehrere Mobilitätsangebote aus einer.

So unterstützt die Berlin Connect-App neben den öffentlichen Verkehrsmitteln, für die sich auch Tickets kaufen lassen, eine Vielzahl von Sharing-Angeboten wie etwa SHARE NOW, SIXT share, das E-Scooter-Sharing von Voi, das Fahrrad-Sharing-Angebot Call a Bike und die Mietroller von emmy.

Die App wird dabei in Kooperation mit Mobimeo angeboten, einem Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, und lockt Berliner mit einer durchaus brauchbaren Offerte: Die Berlin Connect-App der S-Bahn will stets zeitnah über Störungen und Verspätungen berichten – und davon gibt es in der Hauptstadt mehr als genug.